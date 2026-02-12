PSOE cree que Almeida debería "ejercer de alcalde" y exigir a Ayuso una parada de Metro para los vecinos de Las Águilas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, y el secretario general del PSOE-M, Óscar López, en su visita al barrio de Las Águilas - PSOE MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a "ejercer" como tal y exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a incluir una parada del suburbano para los vecinos de Las Águilas con la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid.

Así lo ha trasladado la socialista en un vídeo remitido a los medios de comunicación tras su visita a este barrio de la capital acompañada del secretario general del PSOE-M, Óscar López, donde ambos han mantenido un encuentro con los vecinos, que llevan meses reclamando la llegada de transporte público de alta capacidad.

Maroto ha asegurado que la ampliación de esta línea de metro contempla "cinco paradas en el norte y solo una en el sur", a su juicio, toda una "decisión política injustificable" que contribuye a la "desigualdad territorial" y deja "incomunicados" a los vecinos de Las Águilas.