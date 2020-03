El PSOE cree que Ayuso "está desautorizada" por Vox y "su socio Cs" al no conseguir sacar adelante la rebaja fiscal

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha indicado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está "desautorizada por Vox y por "su socio de Gobierno Ciudadanos" al no conseguir sacar adelante su proyecto de deducciones fiscales.

Durante el Pleno de este jueves la normativa del Ejecutivo autonómico no ha salido adelante al prosperar una enmienda a la totalidad de Vox, tras no haber llegado a un acuerdo por no aceptar Ciudadanos que, junto con la rebaja fiscal, haya una reducción de subvenciones.

A este respecto, se ha pronunciado la portavoz adjunta del PSOE, Pilar Sánchez Acera, que ha criticado que la Comunidad "ha entrado en un escenario de incertidumbre" que "les está abocando a la inacción del Gobierno regional".

"La Comunidad está regida por el desgobierno y con una presidenta chantajeada constitucionalmente por Vox y que ha sido desautorizada por su socio de Gobierno que es Cs. Lo que ha sucedido hoy es muy grave. Hay que buscar alternativas diferentes a las actuales", ha lanzado la parlamentaria socialista.