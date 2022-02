PSOE cree que Vox se suma a enmendar la Ley de Autonomía Financiera tras elecciones en CyL: "Va a ir a por el PP"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha señalado este martes que Vox se ha sumado también a registrar una enmienda a la totalidad a la Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid tras su resultado electoral en Castilla y León y cree que ahora va a ir a por "el PP".

"Vox va con todo y aquí ya el PP no va a poder estar con bromas. Quizá a consecuencia del resultado del domingo es un movimiento estratégico y Vox ha dado un paso al frente y ya va a ir a por el PP con claridad", ha lanzado Lobato en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así, ha recordado que su partido ya presentó también una enmienda a la totalidad a la normativa del Gobierno regional por ser "inoportuna" pero le sorprende que ahora Vox haya decidido rechazar la "propuesta estrella" de los 'populares'.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha avisado también de que su partido registró ayer una enmienda a la totalidad a la norma y en la que ha registrado Vox no tienen "mucha fe de que mantenga ese pulso con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso", porque son "su muleta" y en cuanto les llamen "a filas" volverán a apoyar a la dirigente autonómica.

A continuación, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha recordado que ya presentaron desde su grupo una enmienda a la totalidad pero considera que en el caso de Vox lo que tratan de hacer es un "artefacto de propaganda". "Cuando llega la hora de la verdad son serviles con las decisiones de Ayuso", ha sostenido.

El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha indicado que han registrado hoy esa enmienda porque la ley del Ejecutivo autonómico es "bastante defectuosa" y "una trampa contra Vox". Podrían conseguir tumbarla si Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos se unen con su voto al partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid.

No obstante, previsiblemente esto no se producirá porque los grupos de izquierdas han registrado también sus enmiendas totales y han dicho que apoyarán las suyas, mientras que los de Vox ya han avisado de que no votarán a favor de las de la izquierda.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha explicado que este no es un proyecto de ley "unilateral", ya que antes de presentarlo se lo mostraron a Vox y estuvieron en conversaciones con ellos. Así, les ha emplazado a que se aclaren si lo que quieren es apoyar "un modelo de la libertad y de la fiscalidad baja como el que plantea Ayuso o el de la armonización fiscal y subida de impuestos que es lo que pretende el Gobierno de Sánchez".