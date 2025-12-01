PSOE critica las "estupideces" de Ayuso sobre ETA para "desviar foco" y PP afea a Espinar "falta de respeto" a muertos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la concentración contra la corrupción del Gobierno convocada por el PP, en el Templo de Debod. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

PSOE de Madrid ha criticado este lunes las "estupideces para desviar el foco" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre ETA mientras que PP ha replicado afeándole su "falta de respeto" a sus "siglas y los muertos" socialistas a manos de la banda armada.

Este cruce de declaraciones ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea después de que este domingo en una concentración en el Templo de Debod la presidenta afirmara que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Gobierno de la nación.

"A mí cada vez me resulta más difícil valorar las estupideces a las que recurre la presidenta de la Comunidad de Madrid para desviar el foco", ha confesado la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, al ser preguntada por las declaraciones de Ayuso.

Al hilo, ha puesto en el foco que mientras ella "habla de ETA, habla de Venezuela, habla de puteros, de cocainómanos, desvía el foco de lo realmente importante que es la infrafinanciación de los servicios públicos" y de los "chanchullos que le rodean". Mientras, el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha criticado el "ejercicio de indignidad política" de Espinar y su "falta de respeto a sus propias siglas y a sus propios muertos, compañeros suyos".

"Hay muchas víctimas del PSOE entre los asesinados por ETA y que el Partido Socialista haya cambiado de tal manera que en lugar de recordar a sus muertos y las causas de la libertad que defendieron se dedique a contribuir al proyecto totalitario de ETA pues es un cambio de criterio que yo creo que avergonzaría a cualquier militante socialista que le quede todavía un poco de vergüenza", ha remarcado el 'popular'.

Díaz-Pache ha lamentado que en un momento el PSOE y el PP estuvieran "unidos en la lucha contra el terrorismo" y haya "saltado por los aires una vez que ha llegado Sánchez" para "aislar no a ETA frente a los demócratas, sino a los demócratas frente a ETA".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que lo que busca el PP es que "ETA les haga la campaña" y ha censurado que Ayuso trate de "resucitar" a la banda terrorista. Cree que esto pasa porque el PP está "asustado porque Vox les está comiendo la tostada".