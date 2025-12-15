El PSOE critica al Gobierno de Almeida por "sacar pecho" de la calidad del aire cuando causa "2.000 muertos al año"

Archivo - Capa de contaminación sobre la ciudad desde el Cerro del Tío Pío en Madrid (España), a 18 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado este lunes al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por "sacar pecho" de la calidad del aire de Madrid cuando la contaminación causa "2.000 muertos al año" en la ciudad.

"Naturalmente que se han producido mejoras gracias al compromiso de la ciudadanía, pero hay demasiados indicadores en rojo que no avalan ese optimismo injustificado", ha señalado Benito en declaraciones remitidas a los medios.

Según ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la ciudad ha reducido las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) de forma drástica en 2025 y vuelve a cumplir así con los umbrales de NO2 establecidos en el Valor Límite Anual de la directiva europea, cuyo máximo fija en 40 microgramos por metro cúbico. Hoy, ninguna rebasa los 31.

Este "logro" se produce desde 2022, después de que Madrid infringiese "desde 2010 y hasta 2021" los umbrales de NO2 marcados por Europa. Así, Madrid lleva cuatro años sin tener que activar el protocolo para episodios por contaminación.

En este balance ofrecido por Carabante, Benito ve "opacidad" ya que, a su juicio, la capital "incumple los nuevos límites que ha dispuesto la Unión Europea" en torno al NO2, mientras que el ozono troposférico "está disparado" y Almeida "no mueve un dedo para reducirlo".

"Tendríamos que ir a medidores como el de la Casa de Campo para cumplir con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha alertado el edil socialista.

En este sentido, ha subrayado que los distritos de Latina, Vicálvaro y San Blas "no cuentan con estaciones" para determinar la calidad del aire. "Medio millón de madrileños que desconocen esta información tan sensible", ha aseverado Benito.

Por último, ha recordado que el PSOE llevó una proposición al Pleno de Cibeles para ampliar la red de medición a los 21 distritos, sin embargo, lamenta Benito, "Almeida volvió a demostrar que la transparencia no es lo suyo, ni en el aire que respiramos ni en la información que proporciona".