PSOE critica que el Gobierno no aplique "políticas consistentes" contra la pobreza

Publicado 05/07/2018 11:21:55 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este jueves que el Gobierno regional no aplique "políticas consistentes" para luchar contra la pobreza cuando "la mitad de madrileños tiene difícil llegar a fin de mes".

Durante el Pleno de la Cámara regional, Gabilondo ha criticado que el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, se limite a celebrar "logros" y que mida la mejora de la región "solo en el PIB". Para los socialistas la gobernanza "no solo" está en ese dato y el de la renta. Y es que, según ha narrado, la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) deja datos preocupantes.

"Sube la tasa de riesgo de pobreza y el precio del alquiler, y un 21,4 por ciento de los madrileños no puede irse una semana de vacaciones. El 34 por ciento de los habitantes de esta Comunidad no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Un 4,1 por ciento no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado ni siquiera cada dos días. Es cierto que son tasas menores que la media nacional, pero mientras en la totalidad de España baja, en Madrid sube. Y eso que somos ricos," ha relatado.

Así ha señalado que si, según el presidente, Madrid es "una potencia integradora, solidaria y constructiva" significaría que el problema es el Gobierno que no se concreta "en el bienestar de la población". A su parecer, reconocer que existen problemas es "condición indispensable para poder afrontarlos".

"ESTAMOS SATISFECHOS", DICE GARRIDO

Por su parte, Garrido le ha preguntado al socialista, en tono jocoso, que si ha viajado con la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, a Venezuela porque está contando la "realidad" de allí. Posteriormente, el presidente ha reconocido que las cifras no son "todo lo bueno" que querrían pero sí han defendido que han mejorado.

Así, ha hecho especial hincapié en la tasa Arope, que se ha disminuido del 21 al 20,6 por ciento, así como en que el crecimiento del PIB que se han mantenido estable o el desempleo que "no ha dejado de descender". "La valoración es que estamos satisfechos", ha trasladado, para a continuación hacer hincapié en que "siempre es una buena noticia que hayan 77.000 personas menos en riesgo de exclusión en un año en el que la población creció".

En este punto, ha criticado que en las comunidades donde gobierna el PSOE, como Valencia, Baleares o Extremadura, la tasa Arope aumenta en la Comunidad baja. "Esta es la triste realidad de los lugares donde gobiernan y las estadísticas que también lo demuestran. Aunque las estadísticas entiendo que ya se ocuparán ustedes ahora con el señor Tezanos que imparcialmente gestionará el CIS y ya nos dirá lo que les interese", ha espetado.

Por último, ha insistido en que el Gobierno va a seguir aplicando las políticas del PP, que "generan prosperidad y reducen pobreza" mientras las del PSOE "son las que no generan prosperidad y aumentan la pobreza" como se puede ver en todas y cada una de sus comunidades autónomas.