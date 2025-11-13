PSOE critica el 'no' de un PP "ultra" a la declaración en recuerdo de Lucrecia Pérez y ve en Fanjul "un problema"

Archivo - El presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha criticado la "deriva ultra" del Partido Popular al no apoyar una declaración institucional en el distrito de Moncloa-Aravaca en recuerdo de Lucrecia Pérez, y en particular del presidente de este distrito, Borja Fanjul (PP), quien, según ha indicado, "se ha convertido en un problema de calidad democrática".

"Lo que está pasando en esta ciudad nos parece que es un retroceso a los derechos fundamentales y al recuerdo, a la memoria. ¿Cómo es posible que hace dos años esa declaración institucional de recuerdo a Lucrecia Pérez contara con el apoyo de todos los partidos políticos, incluido Vox y el Partido Popular, y que en el día de ayer esto no fuera posible?", se ha preguntado en declaraciones a los medios tras visitar a vecinos de Villa de Vallecas.

Maroto ha afirmado que Fanjul, también presidente del Pleno de Cibeles, "no debería" seguir en este cargo al "no ejercer el cumplimiento del reglamento de una manera independiente" y por "atentar" contra "los valores democráticos, el respeto a la memoria y a los derechos humanos".

"Me parece que el señor alcalde (José Luis Martínez-Almeida) tiene un problema, se llama Borja Fanjul y debería solucionarlo cuanto antes", ha concluido.