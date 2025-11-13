Inma Sanz defiende que el PP hace "homenajes permanentes" a Lucrecia Pérez frente al "uso torticero" de la izquierda

Archivo - Señal en Aravaca de la Glorieta que lleva el nombre de Lucrecia Pérez Matos, asesinada el 13 de noviembre de 1992, primera víctima mortal del racismo en España - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido que el PP hace "homenajes permanentes" a Lucrecia Pérez --cuyo asesinato el 13 de noviembre de 1992 fue considerado el primero de corte racista en España-- frente al "uso torticero" que hace la izquierda de su memoria.

"Flaco favor hace la izquierda a la supuesta causa que dice defender porque está haciendo un uso absolutamente torticero de esta situación y, desde luego, no ayuda", ha contestado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que la izquierda haya lamentado que el PP de Moncloa-Aravaca rechace apoyar en el Pleno del distrito de este jueves la declaración institucional en memoria de Lucrecia Pérez con motivo del 33 aniversario de su asesinato, que sí respaldó en los años 2021 y 2022.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha afirmado que "el compromiso del Ayuntamiento de Madrid en esta materia está absolutamente demostrado y muy por encima de lo que hizo Más Madrid cuando estaba en el gobierno, como ocurre con casi todo".

"Este año sí, sin embargo los años anteriores no. Desde el año 2022 no se había planteado esta declaración institucional pero este año debe ser que quieren poner en agenda política alguna cuestión y por eso lo vuelven a trasladar", ha lanzado la portavoz municipal.

Sanz ha recordado que el Ayuntamiento ya le dio un espacio de homenaje permanente a a Lucrecia Pérez, "no temporal", como una plaza en Moncloa-Aravaca y dando nombre a un Espacio de Igualdad en Fuencarral-El Pardo.

"Son homenajes permanentes y no vamos a aceptar lecciones de quien busca con esto un uso torticero y busca aprovecharse, no sé muy bien en estos momentos de qué debate. Madrid tiene un homenaje permanente a Lucrecia Pérez y lo ha hecho este equipo de Gobierno, no lo hizo la izquierda", ha zanjado.

La inmigrante dominicana fue asesinada entre los restos de la antigua discoteca 'Four Roses'. Mientras cenaba, cuatro encapuchados accedieron al lugar y la emprendieron a tiros. Lucrecia Pérez recibió dos disparos, uno de ellos en el corazón. El 27 de noviembre de ese mismo año fueron arrestados un guardia civil y tres menores cercanos a movimientos ultraderechistas, quienes confesaron el homicidio. El guardia civil fue condenado a 54 años de cárcel mientras los menores fueron sentenciados a 24 años de reclusión.