PSOE cuestiona la nueva ley de vivienda de Ayuso tras construir en siete años "5.300" de las 25.000" casas del Plan Vive

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, y el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha cuestionado este miércoles la nueva ley de vivienda impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras no verse cumplidas las expectativas del Plan Vive promocionado desde 2019.

"Estamos hablando que de 2019 a 2026, siete años más tarde, de esas 25.000, solamente han hecho 5.300 viviendas. Yo creo que la señora Ayuso se está riendo de todos los madrileños o no le han explicado todavía que no ha terminado de hacer las 25.000. Oiga, no prometa 18.000 más si no ha terminado las 25.000", ha expuesto Sánchez Acera tras reunirse con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.

Este miércoles el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Ley de Medidas Urgentes con la que el Gobierno autonómico pretende ampliar la oferta de vivienda protegida así como reducir los plazos de construcción. Estiman que facilitará la creación de más de 18.000 hogares en los próximos cuatro años.

Ante ello, Sánchez Acera ha instado a la presidenta a explicar por qué "renuncia" a los 1.100 millones de euros del Plan de Vivienda Estatal y por qué "hace anuncios de mentira".

La socialista ha tachado de "inentendible" que el Ejecutivo regional se niegue a adherirse al Plan de Vivienda y entiende que su actitud lo que busca es "expulsar a los ciudadanos de Madrid de la Comunidad".

"Desde el PSOE vamos a hacer todo posible para que ese no se vuelva un sí. Estamos seguros que se va a rectificar por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estamos seguros que la ciudadanía de Madrid va a conseguir doblarle el pulso", ha augurado.

Ante esta negativa, Sánchez Acera ha advertido que el partido hará "todas las acciones legales" que puedan tener pero también "todas las políticas" como mociones en los ayuntamientos.

"Basta ya de los caprichos de una persona que en vez de pensar en los ciudadanos de su comunidad. Lo único que esté pensando es en ver cómo puede salir diciendo 'no' al Gobierno de España porque considera que eso es lo que le está dando rédito electoral", ha reprochado.

Por su parte, Reyes Maroto ha censurado el "bloqueo" al Plan de Vivienda y ha preguntado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, si va a "defender los intereses de los madrileños" o si va a ser "cómplice de las decisiones partidistas de la señora Ayuso".

"Nos avergüenza que siendo la vivienda el principal problema de los madrileños y madrileñas tengamos un PP madrileño que bloquea decisiones tan importantes como la creación de nuevos hogares en la ciudad de Madrid", ha remarcado.