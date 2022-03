El PSOE da "voto de confianza" a Cs para que se decanten por "la verdad y la transparencia o por blanquear a Almeida"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha dado su "voto de confianza" a Cs para presidir la comisión municipal de investigación por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de modo que los 'naranja' tendrán que mostrar "de qué lado van a estar, en el de la transparencia, de la verdad y la toma de decisiones o en el de blanquear al alcalde, José Luis Martínez-Almeida".

Después de que Más Madrid haya retirado su candidatura a presidir la comisión, Espinar ha trasladado a la prensa que lo que han hecho es dar ese "voto de confianza a Cs para que demuestren hasta dónde quieren llegar y no se queden en palabras como 'transparencia' o 'confianza'".

"Cs tiene el escenario para llegar hasta el final de las cosas y llegará un momento en tres meses (con el fin de la comisión) en que tendrán que tomar decisiones, no van a poder esconderse", ha argumentado la concejala socialista.

Espinar ha insistido en un formato de la comisión "para que Cs lo tenga fácil a la hora de decidir qué quiere, saber la verdad o perdonar que el PP esté haciendo lo posible para que la verdad no se sepa".

Entre Cs y Recupera Madrid, que también optaba a la presidencia, se han decantado por los de Begoña Villacís, una decisión criticada por el Grupo Mixto. "Que no me den lecciones porque desde que nacen sólo facilitan las políticas de Almeida y de Vox en algunos casos. Cuando den lecciones que se miren su historial, que no es para estar orgullosos de Madrid Centra o de los presupuestos", ha criticado al Mixto.