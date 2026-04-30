PSOE dice que la Audiencia "desatiende" a las familias de los fallecidos en residencias al no aceptar la macrocausa

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha acusado a la Audiencia Provincial de Madrid de desatender a las familias de los fallecidos en las residencias durante la primera ola del Covid-19 al no aceptar agrupar en una macrocausa las investigaciones de las diferentes denuncias que tendrás que seguir tramitándose por separado al no aprecir la conexión necesaria entre los casos.

"Las familias de las personas mayores fallecidas en las residencias, cuya responsabilidad recae en la gestión de la presidenta Ayuso, han pasado ya mucho. Y, una vez más, tras fallarles la Comunidad de Madrid, la Audiencia Provincial les desatiende", han trasladado fuentes del PSOE-M.

Asimismo, han afirmado que seguirán "apoyándolas" y esperando que el "largo camino de más de cinco años" conduzca a "la verdad, la justicia y la reparación".

Este jueves se ha dado a conocer el auto en el que se desestima el recurso de apelación interpuesto por un familiar de una víctima y el Ministerio Fiscal contra el auto dictado el 27 de agosto de 2025 por la Sección Instrucción Tribunal Instancia Madrid Plaza número 3, que ahora se confirma.

Por tanto, se confirma la decisión de la magistrada que consideró que no deben acumularse en un único procedimiento las diferentes causas repartidas en distintos órganos judiciales.

Los magistrados de la Audiencia consideran que en este caso no concurren las circunstancias de conexidad que exige la ley. Aunque señalan coinciden tres de los investigados en la mayoría de las denuncias, como son los tres exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, en otras hay otros imputados.