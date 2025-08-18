El PSOE dice que llegan "tarde" las marquesinas a Cuatro Vientos y exige que los interurbanos lleguen a Príncipe Pío

Archivo - El concejal del PSOE Ignacio Benito interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado que "llegan tarde" la docena de marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), zonas de sombra y aseos que se instalarán en el intercambiador provisional de Cuatro Vientos, afectado por las obras de la A-5, y ha exigido que los autobuses interurbanos lleguen a Príncipe Pío.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el concejal del PSOE Ignacio Benito ha cargado este lunes contra el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por "no acordarse hasta hoy de los miles de viajeros que se achicharran cada día esperando el autobús que les lleva Alcorcón o a Móstoles".

"Meses y meses llevamos los grupos de la oposición pidiéndoselo en el pleno del distrito, en la comisión o en los consejos de la EMT. Ha esperado al último día de la ola de calor más larga que recuerda a nuestra ciudad en el verano más caluroso para hacer este anuncio, que llega tarde y es insuficiente", ha lamentado.

Benito ha defendido que la "mejor medida" para evitar esta situación es que los autobuses interurbanos lleguen a Príncipe Pío para "garantizar el confort térmico de los viajeros y dar sentido a los 25 millones de euros de dinero público que están tirando por tener el intercambiador vacío".

"Madrid es hoy la ciudad al revés. Ayuso y Almeida permiten que los vehículos privados entren por la A-5 hasta el corazón de la capital, mientras dejan tirados a los usuarios del transporte público en las afueras de las afueras. Les están diciendo a los madrileños que no merece la pena", ha zanjado.

LA INSTALACIÓN EMPIEZA ESTE LUNES

Los trabajos para la instalación de las doce marquesinas comienzan a partir de hoy lunes 18 de agosto. "Estos elementos mejorarán las condiciones de seguridad, confort y protección de los viajeros mientras esperan al autobús tanto en verano como en invierno", ha explicado el Ayuntamiento.

Además, EMT Madrid instalará dos refugios adicionales, de grandes dimensiones, a modo de pérgola, para ampliar la zona de protección de los numerosos viajeros frente a situaciones meteorológicas adversas. El intercambiador provisional dispondrá de aseos para los usuarios y actualmente ya se están tramitando los suministros necesarios para su correcto funcionamiento.

El reciente acuerdo entre Carabante, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, da el primer paso para llevar a cabo el plan de reacondicionamiento y organización de la zona.

A partir de septiembre los viajeros contarán con el apoyo y la información del servicio de atención al cliente de EMT Madrid, que atenderá a los usuarios del intercambiador de 7 a 23 horas.