PSOE-M enmienda a la totalidad unos presupuestos regionales que "solo son posibles" por los traspasos del Gobierno

Archivo - Archivo.- La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid ha presentado este martes una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Comunidad para 2026 al considerar que "solo son posibles" gracias a los más de 23.000 millones de euros que el Gobierno central traspasa a la región.

En su argumentación, el PSOE-M manifiesta que la Comunidad "no reconoce en estos Presupuestos que el 80% de sus ingresos son procedentes de la financiación estatal", con entregas a cuenta por valor conjunto de 23.153 millones de euros (22.007 de 2026 más la liquidación de 2024) y ha cargado contra el modelo de fiscalía regresiva incompatible con la suficiencia financiera.

Según alega, los Presupuestos 2026 "no abordan los problemas reales de la ciudadanía madrileña y consolidan un modelo más privatizado, más desigual y dependiente de fondos estatales". "Solo merecen una enmienda, una gran enmienda a la totalidad", ha explicado el portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara.

"Las líneas presupuestarias que dicen asumir para 2026, son unas líneas llenas de titulares, de deseos, pero poco rigurosas", alegan desde el PSOE, que ha insistido en que, una vez más, el presupuesto para el próximo año "vuelve a situarse por debajo de las necesidades reales que reveló la ejecución de 2024" y "no refleja el gasto real al que la Comunidad tendrá que hacer frente".

Un presupuesto por debajo del gasto real recurrente que se observa, según el PSOE, en las áreas más importantes, con "infrapresupuestación deliberada en áreas críticas", "sobrecoste estructural en conciertos sanitarios privados", "ejecución insuficiente en vivienda y empleo" y "dependencia creciente de fondos estatales y europeos".

En palabras de Fernández Lara, son unas cuentas "que nadie ya se cree", con partidas como Sanidad, donde lo presupuestado es 3.300 millones menos de lo gastado en el 2024. Además, el gasto por habitante sitúa a la región a la cola de España, "pierde peso relativo" en el presupuesto consolidado y hay una subida concentrada "en gasto farmacéutico y conciertos".

En otras áreas como Vivienda, según el portavoz socialista, hay una "paralización total con una propuesta insultante de construcción de sólo 700 viviendas" en toda la Comunidad. Según el PSOE, el Plan Vive continúa siendo "un mecanismo de cesión de suelo a fondos privados" y no se corrige la falta de parque público.

Mientras esto pasa, ha denunciado Fernández Lara, el Gobierno regional "mantiene regalos fiscales para ricos" que hacen que la Universidad pública madrileña "esté infrafinanciada y que esté asfixiada". En Educación se mantiene un crecimiento "insuficiente" (3,9%), según el PSOE-M, con pérdida de "peso real de la red pública" y aumento de financiación a la red concertada.

En materia social, además, según los socialistas, el crecimiento presupuestario no va acompasado de un "impacto real en la protección". A ello se añaden las más de 30.000 personas en lista de espera de dependencia o la "falta de planificación y refuerzo de personal".

"Unos presupuestos que decrecen en la lucha contra la violencia de género y luego pasan feminicidios como el último en Alpedrete", ha afeado el portavoz del PSOE, que ha censurado al "Gobierno negacionista" de Ayuso en esta materia.

Además, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea censura que se renuncie "a 6.300 millones en beneficios fiscales" mientras que, según el portavoz, "Quirón se lo lleva crudo". "Las privatizaciones se lo llevan crudo. En 2025 recibió un 125% más. El año próximo, ¿qué va a ser? ¿Dónde está el límite de ese matrimonio que conforman la señora Ayuso y el grupo Quirón?", se ha preguntado Fernández Lara.

Así, ha cargado contra esta "fiscalidad regresiva" y un "modelo fiscal incompatible" con la suficiencia financiera, además de una reducción del control parlamentario efectivo.

En este sentido, el PSOE-M insta al Gobierno regional a reformular el proyecto y reorientarlo a "reforzar sanidad pública, ampliar inversión educativa pública, recuperar política de vivienda pública, y revisar beneficios fiscales regresivos".