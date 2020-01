PSOE estudia llevar a los tribunales al Gobierno municipal si aprobó la bajada impositiva sin informes preceptivos

Publicado 20/01/2020 17:28:05 CET

Desde la próxima semana 8,1 millones serán declarados indisponibles, retenidos en el presupuesto de gastos, por si se produce una merma de ingresos

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López Araujo, ha adelantado que su grupo estudiará llevar a los tribunales al Gobierno de PP y Cs si se demuestra que aprobaron la bajada impositiva con la luz verde al presupuesto sin los informes preceptivos.

"La bajada del IBI es una bajada de ingresos y, por tanto, debería ser una bajada del presupuesto de ingresos, lo que requiere un informe de conformidad de la Junta de Gobierno. ¿Cuándo se reunió?", ha preguntado la edil socialista este martes en la comisión del ramo, después de recordar que el Gobierno registró a las 9.35 horas del 23 de diciembre, día en el que se aprobó el presupuesto con la abstención de Vox, una enmienda transaccional que modificaba la ordenanza fiscal del IBI "con una pérdida adicional de 8,1 millones de euros".

"Da la sensación, señores del PP, que ustedes estaban dispuestos a todo, más o menos legal o más o menos riguroso, con tal de conseguir la abstención de Vox exactamente ese día porque no les valía ningún otro", ha lanzado López Araujo, en referencia a que Más Madrid tenía el 23 de diciembre una concejala menos dado que Inés Sabanés había renunciado a su acta en el Pleno anterior y formalmente aún no había tomado posesión Mar Barberán. Con una concejala menos en Más Madrid, a PP y Cs le valía la abstención de Vox para sacar adelante el presupuesto.

La edil socialista ha remarcado que para modificar una ordenanza fiscal existe un procedimiento reglado, como bien saben en el Ejecutivo, que había aprobado la rebaja de otra ordenanza fiscal en Junta de Gobierno. Entonces se aportaron tres informes, la memoria económica de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento, el informe de asesoría jurídica y el de Intervención.

"¿CONSIGUIERON ESOS INFORMES ANTES DE LAS 9.35 HORAS?"

"¿De verdad consiguieron esos informes antes de las 9.35 horas" del 23 de diciembre?, ha preguntado la socialista a la bancada del equipo de Economía y Hacienda, antes de adelantar que quieren que Intervención realice un informe sobre esa rebaja de tipo impositivo.

A esto ha sumado que el pasado 13 de enero el Grupo Municipal Socialista solicitó el expediente pero aún no han recibido respuesta, lo que genera una "sensación de que tienen algo que ocultar", incrementado por el hecho de que "no presentaron enmiendas al presupuesto de ingresos, sólo al de gastos recortando en participación ciudadana y esquilmando el fondo de contingencia". "Dios quiera que no pase nada", ha deseado.

Por todo ello van a estudiar el tema "a fondo" y si lo consideran pertinente acudirán a los tribunales si comprueban, "como así parece", que el PP "se han saltado la ética y el procedimiento establecido porque las normas son para todos". Enma López ha insistido en que fueron "indecentes" las formas con las que aprobaron este presupuesto, aprovechando la inferioridad numérica en la oposición, junto a esa "forma exprés para que Intervención redactase un informe" que llevara a la aprobación del presupuesto.

También ha cargado contra la "bajada fantasma de 4 centésimas (en el IBI) para mendigar la abstención de la extrema derecha" y todo envuelto en dudas sobre si han cumplido con el procedimiento establecido para realizar esta rebaja fiscal y si hay plena seguridad jurídica en la disminución del tipo de gravamen para los ciudadanos.

"ESTE GOBIERNO NO ES INDECENTE, NO SE HUMILLA, NO MENDIGA"

La coordinadora de Presupuestos, Elena Collado, ha contestado que este equipo de Gobierno "no es indecente, no se humilla y no mendiga sino que ha cumplido escrupulosamente las reglas procedimentales para la aprobación tanto del presupuesto como de las enmiendas a las ordenanzas fiscales".

Collado ha confirmado que "desde la semana que viene hay 8,1 millones declarados indisponibles, retenidos en el presupuesto de gastos a través de seis enmiendas presentadas, y que ese dinero no se toca porque si hay una merma de ingresos el equilibrio presupuestario no se puede poner en riesgo". "Somos un equipo riguroso y estaremos encantados de vernos en los tribunales porque hemos seguido el procedimiento escrupulosamente", ha contestado la coordinadora al PSOE.