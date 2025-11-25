PSOE exige a Ayuso que condene la violencia de género y le reprocha su "negacionismo" por "arañarle" voto a Vox

Imagen de recurso de la secretaria de Igualdad del PSOE-M dando declaraciones en la Asamblea Lorena Morales. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que condene la violencia de género y ha reprochado su "negacionismo" en busca de "arañarle" votos a Vox.

Así lo ha planteado la secretaria de Igualdad del partido, Lorena Morales, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto institucional de la Comunidad de Madrid por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presidido por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

"Hasta ahora lo único que hemos oído de ella es que es esa violencia que está ahí, pero los hombres sufren más agresiones y que de otros problemas se habla menos", ha planteado Morales, quien ha destacado que para las tres mujeres asesinadas en 2023 en la Comunidad "no tuvo ni un minuto para dedicarse en sus redes sociales y condenar la violencia de género".

La socialista ha afirmado que si Ayuso no condena este 25N la violencia de género "volverá a ser la traidora a las madrileñas", al tiempo que le ha advertido de que las mujeres no son "ciudadanas de segunda" que es lo que, ella considera, se refleja en los Presupuestos para 2026.

Ha destacado que las Cuentas de 2026 ascienden a 30.000 millones de euros pero que la partida de Igualdad es de 38 millones de los que " la mayoría llegan del Gobierno de España". "Y ella los destina a todo menos a violencia de género, a sus políticas natalistas, a inflar a sus entidades amigas", ha afirmado.

Así, ha destacado que las estrategias de Violencia de Género y contra la Trata están "caducadas" desde 2021 y que se está negando a aplicar la renovación del Pacto de Estado que votó a favor el PP en el Congreso de los Diputados.

Preguntada por la razón que cree que tiene Ayuso para no actuar al acto institucional del Gobierno regional, ha señalado a su "negacionismo" por haber hecho a la violencia de género un "arma arrojadiza política" porque las mujeres le importan "un pimiento y ella cree que así puede rascar votos y lo único que le importa es arañarle votos a Vox y que no le pase por la derecha".

"Y si en esto nos deja vendidas a las mujeres no le importa nada. Es el tercer año que no viene y sigue sin condenar la violencia de género porque ella ha hecho de Madrid el epicentro de la ola ultra", ha rematado.