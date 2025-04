PSOE exige los motivos del "aumento" de inversión en el Teleférico y defiende que "no es sólo una atracción turística"

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido conocer los motivos del "aumento" de la inversión para la renovación total del Teleférico con un presupuesto base de 36,8 millones de euros, y ha defendido que "no sólo es una atracción turística".

"Nos resulta muy chocante que una obra que hace un año valoraban en 15 millones ahora se vaya a más del doble, un dinero que vamos a pagar los madrileños", ha indicado este jueves el concejal del PSOE Ignacio Benito en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) adjudicará la redacción del proyecto de ejecución visado, así como la ejecución de las obras para reformar el servicio íntegramente, es decir, el sistema y sus elementos, además de las terminales de Pintor Rosales y Casa de Campo.

El contrato tiene un valor estimado de 31,9 millones de euros y el presupuesto base de licitación alcanza los 36,8 millones. La primera fase, la redacción del proyecto de ejecución, cuenta con un presupuesto de 690.703 euros y la segunda, la ejecución de la obra, alcanzaría los 29,7, de los cuales casi la mitad iría destinada a la instalación electromecánica.

"Creemos que el Teleférico tiene sentido como herramienta de movilidad y no sólo como una atracción turística, que es lo que quieren el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Si no plantean una ampliación a Batán o a Pozuelo, ¿por qué este aumento en la inversión? Si es para turismo, la inversión la tendrá que hacer Madrid Destino y no la EMT", ha subrayado Benito.

La renovación total del Teleférico es la solución que ha encontrado el Ayuntamiento al estado en el que se encuentra la instalación debido al desgaste temporal sufrido desde su apertura en 1969, que ocasionó la suspensión del servicio y su cierre en 2022 tras una inspección de cable con resultado desfavorable.