PSOE-M exige al PP una "reflexión seria" de "cómo hacer oposición" tras la polémica con República Dominicana

MM habla de "ridículo" del PP y los 'populares' ponen el foco en los casos de corrupción a los que apunta el vídeo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha exigido al PP una "reflexión seria" de cómo "hacer oposición" y unas disculpas tras la polémica con República Dominicana por el vídeo de 'La Isla de las Corrupciones' publicado en sus redes sociales.

Así lo ha reclamado en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto por el Día Internacional de la Mujer organizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los 'populares' eliminaban este jueves el vídeo en el que denunciaban "la corrupción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las quejas del Gobierno de República Dominicana, al entender que es un "incomprensible ataque" contra su nación.

"Me parece una falta de responsabilidad impresionante que el mayor partido de la oposición en España se dedique a crear conflictos en países hermanados con España donde no había ningún problema", ha reprochado Espinar quien, además, ha destacado que luego haya salido Sánchez a "limar asperezas con República Dominicana".

Entiende que el Ejecutivo regional ha estado "a la altura" y ha apelado al PP que tenga "altura de miras" y sea responsable pidiendo perdón. "Creo que no estamos en momentos para muchas bromas. Creo que estamos en momentos para arrimar el hombre y para trabajar muy duro", ha lanzado.

Su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que el PP "no solo no tiene proyecto político" para España sino que "no para de hacer el ridículo". "Es ese afán sectarista que tienen en contra del Gobierno de España para intentar disimular que no tienen ningún proyecto para las mayorías sociales", ha censurado.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que lo importante "no es el vídeo" sino los casos de corrupción que denuncia, "cómo la mujer del presidente, el hermano del presidente, el número dos y el número tres del Partido Socialista están enfangados con corrupción".

"Además de la corrupción más vulgar con prostitutas con cocaína con enredos de todos los tipos. Yo creo que eso lo relevante de este caso y lo que realmente hay que denunciar", ha planteado Díaz-Pache.