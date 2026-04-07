PSOE exige retirada de nueva ley del suelo por "invadir competencias" de ayuntamientos y "expulsar" a vecinos de Madrid

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, y el secretario general del PSOE-M, Óscar López, en su visita al barrio de Las Águilas - PSOE MADRID - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha exigido este martes la retirada de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región --conocida como Ley LIDER-- al entender que "invade competencias" de los ayuntamientos y busca "expulsar" a los vecinos de Madrid.

Así lo han trasladado en el Edificio de Grupos Municipales del Ayuntamiento de Madrid el portavoz de la Ejecutiva del PSOE-M, Javier Guardiola, y la portavoz en el Consistorio de la capital, Reyes Maroto.

Este lunes concluía el periodo de alegaciones de esta norma que busca, según el Ejecutivo regional, acortar plazos y simplificar el sistema unificando y reduciendo trámites que hoy pueden prolongar un desarrollo más de una década.

Reorganiza la clasificación del suelo en tres grandes categorías (urbano, rural protegido y rural no protegido) con lo que quiere "evitar que grandes bolsas de terreno queden bloqueadas", y flexibiliza los usos del suelo para "adaptarse a nuevas necesidades económicas y sociales sin reabrir constantemente el planeamiento general".

ATAQUE A LAS COMPETENCIAS LOCALES

En cambio, los socialistas entienden que el nuevo texto en las condiciones actuales supone "un ataque a las competencias y la autonomía local" y a decidir el modelo de ciudad que quieren los vecinos.

En materia de vivienda pública consideran que supone un "grave retroceso" al "eliminar o debilitar las reservas obligatorias de vivienda protegida". También rebaja el "control democrático del urbanismo y la participación ciudadana".

"El acceso a la vivienda en Madrid se ha convertido en una emergencia social y por eso no entendemos cómo una ley que debería ofrecer soluciones hace justo lo contrario, elimina instrumentos, mecanismos para garantizar el acceso a una vivienda pública y este paso atrás es inaceptable", ha planteado Reyes Maroto, quien ha reprochado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estar "callado" ante esta ley impulsada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, Guardiola ha afirmado que esta norma "antepone los intereses" de "cuatro especuladores del mundo" frente a los de "la mayoría". "Los objetivos que tiene esta ley es, lo primero, una invasión de competencias absolutas a los ayuntamientos, también una privatización del suelo y después complicar el modelo de región para los trabajadores y la vida de la gente en nuestra región", ha lanzado.

"LEY DE PRIVATIZACIÓN DEL SUELO"

Así, ha tachado la Ley LIDER de "ley de privatización del suelo" o "ley del pelotazo de Ayuso" y ha aseverado que lo que supondrá será "echar más leña al fuego al problema de la vivienda". Ha afirmado que con esta norma lo que se potenciará es que los ciudadanos tengan que vivir cada vez más lejos de su puesto de trabajo y que tengan que desplazarse, además, a zonas donde de momento no hay los necesarios servicios públicos.

"Este es el modelo que nos plantea el Partido Popular para los ciudadanos de Madrid: Expulsar a los madrileños para que los multimillonarios del mundo y los turistas puedan venir dentro de la ciudad de Madrid para poder especular con la vivienda, mientras el resto de los trabajadores tenemos que estar alejándonos cada vez y teniendo la vida más difícil", ha lanzado Guardiola.

Además, ha advertido de que proyectos como el Eurovegas que se paralizó en Alcorcón no podrían encontrarse con al oposición del Ayuntamiento con esta nueva ley que podría tipificarlo como "proyecto de interés regional".

Guardiola ha trasladado, además, que hay consistorios que van a presentar enmiendas a esta ley y ha advertido de que los socialistas, en caso de que se apruebe tal cual el texto actual estudiarán vías judiciales. Ahora, de momento, toca una vez superado el periodo de alegaciones otro de tramitación parlamentarias con las enmiendas de los grupos.