El PSOE exigirá en el Pleno explicaciones por el envío de cartas "erróneas" en los cribados de cáncer de colon

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha calificado de "muy grave" el posible error en el envío de casi 600 cartas con resultados incorrectos de los cribados de cáncer de colon, y ha anunciado que su grupo exigirá explicaciones al Gobierno regional en el próximo pleno.

Así lo ha señalado después de que ayer la Consejería de Sanidad negara que se hayan producido "errores de diagnóstico" en los cribados de cáncer de colon aunque sí reconociera "incidencias" en comunicaciones por carta, que ha circunscrito a 500 casos.

"De confirmarse, estamos ante un caso muy grave. Hablamos de casi 600 madrileños que recibieron una carta errónea sobre los resultados de los cribados de cáncer de colon. La Consejería ha hablado de error informático, pero evidentemente tienen que dar más explicaciones", ha declarado Espinar.

La dirigente socialista ha avanzado que el PSOE pedirá al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "actuar con absoluta transparencia" y ha acusado al Gobierno regional de "ocultar datos sobre los cribados del cáncer" tanto a la ciudadanía como al Ministerio de Sanidad. "La señora Ayuso está ocultando datos sobre los cribados del cáncer. No se los quiere dar al Ministerio de Sanidad y ahora nos enteramos de esto", ha afirmado.

Espinar ha enmarcado este episodio en lo que ha descrito como un "plan orquestado" del Partido Popular "para desmantelar la sanidad pública y favorecer intereses privados". "Eso tiene consecuencias y ahora empezamos a verlas en la salud y en la vida de la gente", ha advertido.

El PSOE prevé solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad en la Asamblea de Madrid el próximo jueves para que detalle lo ocurrido y las medidas adoptadas para evitar que se repitan errores similares.