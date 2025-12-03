PSOE firma 252 enmiendas al presupuesto de Almeida con foco en vivienda y limpieza, principales "prioridades" de Madrid

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la portavoz socialista de Hacienda, Enma López - DIEGO VÍTORES (PSOE)

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado 252 enmiendas al proyecto de presupuestos de 2026 presentado por el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, una de ellas a la totalidad, con la vivienda en el foco mediante la propuesta de movilización de 336 millones con los que construir 3.200 nuevos hogares, sin olvidar la limpieza para acabar con una imagen "indecente" de la ciudad, el equilibrio territorial para que la calidad de vida "no dependa del código postal" y una apuesta por la movilidad sostenible y el fomento de la igualdad.

La portavoz socialista de Hacienda, Enma López, ha afirmado en rueda de prensa que estos "no son los presupuestos que nadie necesita", razón por la que han registrado este miércoles tres enmiendas de ingresos, otras tantas a indicadores y 245 parciales, además de la enmienda a la totalidad. Movilizan un total de 175 millones de euros que, "incorporando a los 850 millones que debe la Comunidad de Madrid, podrían llegar a 1.025 millones de euros".

A su vez, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha explicado que las enmiendas buscan "dar respuesta a los problemas reales de los madrileños y madrileñas, como el acceso a una vivienda digna, la limpieza del espacio público, la movilidad, el cambio climático, el acceso a servicios públicos de calidad o equipamientos en los 21 distritos para garantizar el reequilibrio territorial". Son la respuesta a un "proyecto caducado, sin ambición, sin ilusión ni ideas" firmado por Almeida buscando que "vivir en Madrid sea más fácil".

VIVIENDA

López ha detallado que el primer bloque de enmiendas pone el foco en la vivienda, "el principal problema que tienen los madrileños y madrileñas" dado que "la realidad es que el Gobierno de Almeida ofrece 221 viviendas nuevas, algo tremendamente insuficiente".

Frente a eso, el Grupo Municipal Socialista aspira a movilizar 336 millones de euros con los que se podrían construir 3.200 viviendas. Incluyen enmiendas de construcción, rehabilitación y de adquisición en el mercado secundario, unido a la exigencia de "prohibir y eliminar viviendas de uso turístico (VUT) ilegales y que están tensionando el mercado".

Dentro del paquete de ingresos los socialistas han presentado una enmienda "para evitar la venta de parcelas, que lo que supondría es que Madrid pudiera construir dentro de esas 50 parcelas hasta 700 viviendas más", ha cuantificado Enma López. "No estamos para regalar suelo, no estamos para vender aquellas oportunidades que se podrían convertir en vivienda asequible para madrileños y para madrileñas", ha subrayado.

LIMPIEZA

La edil ha catalogado como "segunda prioridad de los madrileños que el Gobierno de Almeida no atiende la limpieza", para calificar de "plan de humo" el refuerzo anunciado por el alcalde, que "ni tiene reflejo presupuestario".

El PSOE introduce una enmienda de 8 millones que se complementa con otros 100 millones --procedentes de "los 800 de deuda de Isabel Díaz Ayuso"--, para acabar con "esa imagen vergonzante de la ciudad con esos cubos de basura llenos de bolsas".

"Es indecente, no está a la altura de la gran capital que es Madrid y lo que hace falta es inversión. Queremos que haya más papeleras, que haya más aseos, queremos acabar con los olores de Valdemingómez", ha enumerado.

EL FIN DEL SCALEXTRIC DE VALLECAS

El tercer eje de las enmiendas socialistas pasa por el reequilibrio territorial porque "Madrid no puede permitirse tener esas diferencias de acuerdo con el código postal en el que se viva". Proponen "verdaderas inversiones de reequilibrio", esto es, "de equipamientos que no sean de foto".

También suprimir el Scalextric de Puente de Vallecas, "la gran promesa fallida de Almeida", y de "verdaderas inversiones en todos los distritos", sin olvidar la participación ciudadana y el asociacionismo.

La cuarta de las prioridades es la movilidad porque "es muy difícil moverse por Madrid, donde cada vez hay más atascos". Se trata de "una verdadera apuesta por el transporte público, por los carriles bici, para que sea seguro caminar en bicicleta por esta ciudad", con más autobuses y 200 conductores más. "Es bastante vergonzante que actualmente haya autobuses todas las mañanas que se quedan parados en cochera porque no tengan quien los lleve", ha lamentado.

La igualdad forma parte de las enmiendas del PSOE, que reclaman que "no se eliminen los Espacios de Igualdad, que haya Centros de Atención a la Infancia en todos los distritos, que las Tarjetas Familia estén perfectamente dotadas".