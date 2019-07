PSOE insiste al presidente de la Asamblea en que debe haber investidura con Gabilondo si no hay una alternativa

Publicado 16/07/2019 14:36:50 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha insistido este martes en que debe haber un pleno de investidura con Ángel Gabilondo como candidato "salvo que se construya en estos días una alternativa diferente".

En este sentido ha advertido al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, en declaraciones a los medios en la Cámara, de que, "si no es así, paralizar el Parlamento, no permitir que los diputados, que además no están sujetos a mandato imperativo, puedan debatir, deliberar y finalmente votar es un mal servicio a la institución que él preside".

Así, Uribes ha abogado por no dejar pasar el verano sin que se convoque una sesión de investidura con candidato, considerando que el "más óptimo" continúa siendo Gabilondo, que "no solo ha sido el más votado por los ciudadanos sino el que tiene más apoyos parlamentarios".

"Es su obligación", ha recalcado en alusión a Trinidad, a quien ha pedido "sentido institucional", al tiempo que le ha acusado de haber "actuado como un diputado de Ciudadanos". "Ya no es diputado de Ciudadanos, es el presidente de todos los diputados de la Cámara", ha apostillado Uribes.

El portavoz adjunto de los socialistas ha argumentado que "hay tres razones fundamentales para celebrar una sesión de investidura con candidato y todavía en este momento con el señor Gabilondo".

"En primer lugar, porque sin candidato, como se hizo la semana pasada, es un sinsentido, no tiene ninguna razón de ser habiendo dos candidatos dispuestos", tanto Gabilondo como la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, según ha apuntado.

A juicio de Uribes, "el señor presidente debería haber optado por uno de los dos y, sin duda, por el que tiene más apoyo", al entender que la posibilidad de una sesión sin candidato que permite el Reglamento de la Cámara "es solo cuando no hay candidatos".

Otra de las razones esgrimidas por Uribes es que los candidatos que se presentan a la investidura "están ejerciendo un derecho fundamental reconocido en la Constitución que se ve cercenado cuando se le impide hacerlo".

"En tercer lugar, hay que poner en valor el Parlamento; no podemos esperar a que los partidos políticos se pongan de acuerdo sin subrayar que lo verdaderamente importante es la discusión en sede parlamentaria", ha agregado.

Por ello, ha aseverado que "un presidente de una Asamblea debe preservar la institución y actuar como un presidente de todos", lo que, a su juicio, "obligaría a una rectificación que no parece que se vaya a producir y a reconducir la decisión señalando una investidura".

Según Uribes, la decisión que tomó Trinidad de convocar una sesión de investidura sin candidato al constatar en la ronda de conversaciones que ninguno contaba con apoyos suficientes para que su candidatura fuera viable "es la menos justificada".

"La discrecionalidad no es arbitraria, hay que argumentar, justificar, elegir la opción más justificada y él ha elegido la menos justificada", ha apostillado.

VÍA JUDICIAL

Tal y como ha recordado él mismo, Uribes se ha dirigido dos veces por escrito a Trinidad para pedirle que formalice la candidatura de Gabilondo a la investidura.

En cuanto a la opción de recurrir a la vía judicial, Uribes ha indicado que ésta "tiene que ver con el derecho fundamental de Gabilondo", por lo que este último "valorará, en su caso, si acude con recurso de amparo al Tribunal Constitucional".

"Lo que se pone en juego es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, no solo la imagen del Parlamento, no solo la democracia parlamentaria, no solo el deber institucional del presidente de neutralidad e imparcialidad", ha recalcado.