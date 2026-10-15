PSOE insiste en que la protección de la vivienda social no caduque y PP replica que sería una "carga perpetua"

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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha vuelto a abogar por proteger la vivienda social de la Comunidad de Madrid de tal manera que se establezca una protección permanente y que no se puedan descalificar; mientras que desde el PP han argumentado que sería una medida que convertiría la "obligación temporal" de la protección en una "carga perpetua".

Este cruce ha tenido lugar en el debate en la Asamblea de Madrid de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE en la que se pedía esta medida, además de un plan de ampliación del parque público que contemple la construcción, adquisición o rehabilitación de inmuebles bajo el régimen de protección permanente; y que se garantice la función social de la vivienda pública con políticas de acceso enfocadas a colectivos vulnerables, jóvenes y familias con dificultades económicas.

Para defender esta propuesta ha tomado la palabra el socialista Javier Guardiola, quien ha planteado esta iniciativa como una forma de "adelantar" la posición del PP de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre en materia de vivienda.

Ha reprochado que desde el PP prefieren llevar el Plan Nacional de Vivienda a los tribunales cuando "jamás había tenido tanto dinero" el Ejecutivo regional como con el actual Gobierno de España. "Prefieren llevarlo a los tribunales antes de garantizar un derecho básico", ha censurado.

Guardiola ha asegurado que la región cuenta con "la misma vivienda protegida que hace 20 años, pero con un millón más de habitantes" y porque "perdieron en los tribunales que vendieran a fondos buitres un montón" de inmuebles.

Ha reivindicado, además, la importancia de desplegar viviendas protegidas porque no tenerla "dificulta la planificación de vivienda, imposibilita el control de los precios, incrementa la presión del mercado privado y limita la función social de la vivienda".

PP SEÑALA LA "CORRUPCIÓN" DEL 'SANCHISMO'

Por su parte, desde el Partido Popular, el diputado Juan Carlos Carretero ha justificado el voto en contra de su partido a la PNL socialista al considerar que persigue llevar a la Asamblea las políticas en materia de vivienda que el Gobierno central "no consigue en el Congreso" y que responde al "calendario electoral".

En su crítica al Gobierno central, Carretero ha recalcado que las penas de prisión solicitadas para las causas de presunta corrupción que rodean al presidente Pedro Sánchez, con lo que ha ironizado con que "la única vivienda con protección permanente que puede tener garantizado el sanchismo es una celda".

Así, ha justificado que algunas de las propuestas que recoge esta PNL están realmente integrados en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, el cual ya ah entregado cerca de 7.000 viviendas de alquiler asequible y, principalmente, destinada a los jóvenes. Por contra, ha acusado al Gobierno central de no haber colocado "ni un solo ladrillo".

Frente a la propuesta de prolongar esa protección de forma permanente, el diputado del PP ha advertido de que convertir una obligación temporal en "una carga perpetua" puede afectar al derecho de propiedad y desincentivar la construcción. "Menos promoción significa menos vivienda protegida", ha resumido.

"Es una PNL ideológica, es una PNL maquillada que, al final, siempre busca el mismo sentido, la intervención, y nosotros defendemos todo lo contrario", ha rematado Carretero, que ha abundado en que su partido "defiende la propiedad privada y la libertad para las familias".

MÁS MADRID DESTACA QUE EXISTE EN OTRAS CCAA

El diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha planteado una una disyuntiva entre los que quieren una protección permanente de la vivienda para que haya "topes al precio del alquiler y el precio de venta" o los que no lo quieren para que sea "el salvaje oeste" y que "en 10-15 años deje de ser pública" y que se haga negocio.

Ante las críticas 'populares' ha destacado que en otras autonomías como Canarias, Navarra, Extremadura, Murcia, Cataluña, Valencia o Galicia existe la protección permanente que, ha recordado, en 2009 el Gobierno madrileño encabezado por Esperanza Aguirre derogó en la región. "¿Somos peores en Madrid? ¿Es que los empresarios tienen que hacer más negocio en Madrid?", ha cuestionado.

Por su parte, la diputada de Vox Beatriz Tejero ha catalogado la propuesta socialista como un intento de "matar moscas a cañonazos", al tiempo que ha animado al PSOE a actuar desde el Gobierno central. "Más que lo que tienen usted a nivel estatal no hay nadie que lo tenga", ha aseverado desde la tribuna, recordando los ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa.

"Piden que Madrid arregle un problema que ustedes mismos están generando", ha manifestado Tejero, argumentando su rechazo a la PNL en que "faltan casas y sobra demanda". Para ello, su solución es "libertad, seguridad jurídica y prioridad nacional" y no "cambiar las reglas a posteriori" blindando la protección a futuro de las viviendas ya construidas.