PSOE irá a la Justicia si antes del 27 de septiembre el Gobierno municipal no recurre sentencia de EMVS ante el Supremo

Publicado 18/09/2019 13:07:01 CET

Imagen de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenibloe del Ayuntamiento de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista irá a la Justicia si antes del 27 de septiembre --cuando finaliza el plazo acordado por mayoría del Pleno-- el Gobierno municipal de PP y Cs no recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia que exoneraba a la exalcaldesa Ana Botella y a seis concejales de su Junta de Gobierno por la venta de miles de viviendas públicas a 'fondos buitre'.

Lo ha confirmado este miércoles la portavoz de Desarrollo Urbano del PSOE, Mercedes González, que ha definido como "decisión muy peligrosa" la de cesar a la directora jurídica de la EMVS, quien mejor conocía el asunto.

La edil tiene claro que el despido "no es una cuestión organizativa ni una purga para poner a los suyos sino una decisión política". "Impiden la presentación del recurso ante el Supremo porque sabe que ella era quien conocía a fondo el proceso y quien estaba personada", ha señalado.

González ha puesto el foco en Cs ya que el área está bajo las órdenes de Mariano Fuentes. Cree que la decisión del cese responde a una forma de actuar del PP. "Defienden a los suyos porque son uno de los nuestros", ha lanzado. Lo que no entiende es la postura del concejal de la formación naranja, que milita "en el partido de la regeneración", ha ironizado.

En este punto le ha recordado que en 2016 él, como consejero de Cs en la EMVS, apoyó llevar la venta a los 'buitre' por la vía civil y penal, no así el PP, cuando ahora, en el Gobierno, avala la decisión de cesar a la letrada y no recurrir, como así parece, incumpliendo el mandato plenario, que salió adelante con el voto de Más Madrid, PSOE y Vox. "¿Dónde está ese señor Fuentes? ¿Está con ellos (el PP) o con quienes le necesitan como delegado?", le ha preguntado.

Coincidiendo con Más Madrid, la edil socialista ha espetado que Cs se ha convertido en "cooperador necesario para que no se presente el recurso de casación". "Cs venía a regenerar y son el bracero del PP en un tema tan vergonzante como la venta a 'fondos buitre'. No se puede poner de perfil", ha instado a Fuentes, a quien le ha reclamado que "recurran en casación para que el Supremo falle sobre el alcance contable y el perjuicio patrimonial porque si no serán cómplices de ese carpetazo que se va a dar".

Al concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, le ha advertido, pidiéndole que la mirase a los ojos, que no cejará y dedicará toda su energía "a parar lo que van a hacer". "Como no hagan lo que tengan que hacer nos veremos en los tribunales", ha terminado.