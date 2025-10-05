El PSOE-M lamenta el fallecimiento de Fernández Vara, "ejemplo de honestidad y compromiso": "Hasta siempre, amigo"

Archivo - El expresidente de Extremadura y secretario de Política Autonómica del PSOE, Guillermo Fernández Vara (i) y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López (d), durante un d - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, y la secretaria general del PSOE en la ciudad de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, han lamentado el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, "ejemplo de honestidad y compromiso".

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, López ha destacado que Fernández Vara era "uno de pocos que solo han sembrado el bien en su vida y han mejorado el mundo". "Hasta siempre, amigo", ha escrito.

Por la misma vía, Maroto se ha despedido de "un amigo y compañero" que ha sido "ejemplo de honestidad, compromiso y cariño por la gente". "Gracias por enseñarnos lo que significa hacer buena política desde la cercanía y el corazón", ha trasladado.

Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región.

Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.