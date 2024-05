El PSOE-M llama a las mujeres a las urnas para poner "tacón en pared" frente a "los cafres" de la ultraderecha

Alcaldesa de Alcorcón reivindica el papel de la UE para situar la ciudad como "epicentro contra la violencia de género"



ALCORCÓN, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha llamado este jueves a las mujeres a las urnas para frenar a "los cafres" de la ultraderecha y poner "tacón en pared" en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio como se hizo en las elecciones generales del 23 de junio.

Esta ha sido la apelación a la "mitad de la sociedad" que han hecho los socialistas en el mítin de este jueves en Alcorcón en el que han intervenido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; la alcaldesa de la ciudad, Candelaria Testa; la secretaria general del partido en la localidad, Natalia de Andrés; la 'número 4' de la lista del PSOE a Bruselas, Hana Jalloul; y el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.

Lobato ha tenido una escueta intervención en la que ha recomendado que los "hombres escuchen a las mujeres", especialmente durante esta campaña electoral, porque es "necesario que suceda en España y en Europa" y ha dado paso a sus compañeras.

La primera en tomar la palabra ha sido Candelaria Testa quien ha recordado que ella es la segunda alcaldesa que ha tenido la ciudad "tras 40 años" y que la anterior fue De Andrés, regidora hasta 2023. La primera edil ha puesto el foco en la economía y en la salida de la crisis de la Covid-19, comparándola con la de la financiera que estalló en 2008.

"Es la importancia de tener una Montero y no un Montoro", ha ironizado Candelaria contraponiendo al exministro de Economía Cristóbal Montoro (PP) con los "hombres de negro de Bruselas y los recortes", frente a María Jesús Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostando por "derechos y libertades".

Ha recordado cómo las ciudades se "asfixiaron económicamente" mientras se "ponía un pasillo a las grandes fortunas y se rescataba al sector bancario". "Ahora tenemos un Europa fuerte en la que Pedro Sánchez ha traído debajo del brazo 140.000 millones de euros de inversiones", ha apostillado en referencia a los fondos europeos.

En este punto, ha enumerado diversas actuaciones que se están haciendo con cargo a este dinero, concluyendo en el mayor centro de España contra la violencia de género que hará de a la ciudad "epicentro" del combate contra este problema.

"Va a ser ese epicentro de prevención, de atención y sobre todo de erradicación de la violencia machista. Porque en eso está el gobierno de España, en eso está el gobierno local de Alcorcón y por eso estamos aquí reivindicando esos fondos europeos que habéis conseguido desde el gobierno de España", ha sacado pecho la regidora.

QUITAR "LA CASPA" DE LA ULTRADERECHA

Tras ella, ha intervenido Natalia de Andrés, quien ha pedido a las mujeres "dejar claro" a una ultraderecha que se ve "con buenas perspectivas en Bruselas" que se les va a "parar".

"Vamos a hacer que ganemos otras elecciones, porque somos las primera damnificadas. Porque nos tenemos que defender de estos cafres que plantean retrocesos en los derechos de las mujeres. Que quieren que nos vayamos a casa. Por nosotras, nuestras madres y por nuestras hijas, hay que pararles", ha instado la secretaria general del PSOE de Alcorcón.

Ha llamado a quitar "la caspa de la ultraderecha" y su "acoso". En este punto se ha referido a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo está "sufriendo" y para quien ha pedido "transmitir toda la fuerza", porque "si tocan a una, tocan a todas".

También ha defendido a Gómez Hana Jalloul, quien ha reprochado que "incluso se diga que no tiene derecho a trabajar". "Ya nos cuestionan hasta lo más mínimo. No somos mujeres de, somos nosotras", ha remarcado la candidata al Parlamento Europeo.

Ha dedicado gran parte de sus palabras a transmitir la "importancia" de la normativa comunitaria en la vida de los españoles, asegurando que el 60% de las leyes que rigen en los Estados miembros provienen del europarlamento.

"Tenemos que ser conscientes de que están en juego los derechos de las mujeres", ha planteado para luego explicar que cuando se planteó incluir la interrupción voluntaria del embarazo en la Cara de Derechos Fundamentales de la Unión Europea "Vox lo comparó con la guillotina".

MONTERO PIDE "SEGUIR AVANZANDO" EN FEMINISMO

Por último, la vicepresidenta primera del Gobierno ha incidido en que las mujeres se "juegan mucho el próximo 9 de junio" y ha sacado pecho del PSOE por "defender la igualdad, ser feminista, que es en definitiva ser demócrata".

"No hay democracia sin la participación efectiva de la mitad de la población. No somos una minoría. Necesitamos estar para contribuir, para seguir avanzando. Es de sentido común que no puede haber democracia si no estamos en condiciones de influir, de estar donde se toman las decisiones. Tenemos que acabar con un machismo estructural. Necesitamos la capacidad de tener poder, pero lo reivindicamos como la capacidad de transformación de la vida de la gente, para poder avanzar", ha lanzado Montero.

La vicepresidenta ha arengado al auditorio pidiendo "ponerse las pilas" para que la candidata Teresa Ribera "demuestre su talento, diálogo, capacidad, empoderamiento e inteligencia".