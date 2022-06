El PSOE llevará al Pleno la recuperación de la vía a la maestra Justa Freire para "devolver dignidad al callejero"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno de Cibeles la recuperación de la calle a la maestra republicana Justa Freire para "devolver la dignidad al callejero", ha adelantado la portavoz de la formación, Mar Espinar, a Europa Press.

La edil se ha reunido este jueves con la Plataforma Justa Freire, con la que trabajan estrechamente. "Queremos devolver la dignidad al callejero de Madrid, al amparo o no de la Ley de Memoria Histórica. Que no se escude en esas cosas el señor alcalde", se ha dirigido al regidor, José Luis Martínez-Almeida.

En un Pleno, aún por determinar, los socialistas elevarán "la recuperación de la calle Maestra Justa Freire que Almeida quitó tras esa sentencia que él decidió no recurrir, a pesar de haber afirmado con rotundidad que lo de recurrir o no recurrir sentencias sólo lo hacía según los informes de asesoría jurídica municipal". "En este caso al señor Almeida se le ha olvidado pedir ese informe y decidió no recurrirlo", ha lanzado al alcalde.

El Pleno de Madrid presidido por la exalcaldesa Manuela Carmena aprobó en 2017 los cambios de nombre de 52 calles, una luz verde obtenida por amplia mayoría, con los votos favorables de los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE, Ciudadanos y la abstención del PP.

Colectivos ciudadanos reclaman la vuelta de Maestra Justa Freire (en lugar de General Millán Astray), Institución Libre de Enseñanza (Hermanos García Noblejas), Barco Sinaia (Crucero Baleares), Ramón Gaya (Cirilo Martín), José Rizal (El Algabeño) y Memorial 11 de marzo de 2004 (Caídos de la División Azul).

MURAL VANDALIZADO

El colectivo Unlogic Crew se ha encargado de borrar los símbolos de odio con los que se vandalizó el mural dedicado a la maestra republicana Justa Fraire en el barrio de Las Águilas, en el distrito de Latina.

Lo hicieron el pasado 15 de mayo, patrón de la capital, para recuperar el mural en la calle que llevaba el nombre de Justa Freire y que una decisión judicial revirtió en agosto del año pasado para volver a denominarla General Millán Astray.

La recuperación del mural se hizo "de día y arropados por los vecinos y la Plataforma Calle Maestra Justa Freire". "Volvimos para borrar los símbolos de odio que mancharon su rostro dos semanas después de pintarla", explicaba el colectivo artístico, autor del también vandalizado mural feminista de Ciudad Lineal.