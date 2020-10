PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos piden al Canal prolongar prohibición de cortes de suministro de agua hasta 2021

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) han registrado una iniciativa mediante la que solicitan al Consejo del Canal de Isabel II que prolongue la prohibición de cortes de suministro de agua al menos hasta 2021 para aquellas familias que no puedan hacer frente a los costes durante la pandemia.

Además le solicitan que considere prorrogar esta medida más allá de enero de 2021 si las condiciones de emergencia sanitaria aún continúan, según se recoge en la Proposición No de Ley (PNL) a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la exposición de motivos los grupos reconocen que la pandemia del Covid-19 ha devenido en una situación de emergencia sanitaria global que supone graves riesgos para la humanidad y vaticinan que, si no se toman las medidas adecuadas, al menos cuatro millones de personas podrían perder la vida.

Asimismo, han expuesto que en la Comunidad la pandemia ha ocasionado un aumento "significativo" de la "brecha de la pobrea y la de género", así como un incremento significativo "de la vulnerabilidad en la sociedad".

En este contexto de pandemia, la empresa Canal de Isabel II asumió plenamente el compromiso de no realizar cortes de suministro durante la vigencia establecida en los decretos ley.

"NUESTRA REGIÓN NO PUEDE DEJAR ATRÁS A NADIE"

En declaraciones a Europa Press, el diputado socialista Rafael Gómez Montoya ha explicado que esta PNL surgió a instancias de la Plataforma contra la Privatización del Agua de Madrid, que les solicita que hagan una iniciativa de estas características.

Con ella quieren garantizar la prohibición de los cortes de suministro de agua durante la segunda ola de la pandemia y, posteriormente, comprobarán si hace falta que se siga prolongando, ya que en la Comunidad "muchos madrileños tienen dificultades".

Por su parte, el parlamentario de Unidas Podemos-IU Francisco Javier Cañadas ha reconocido que "la situación de crisis económica derivada de la crisis sanitaria está golpeando "de manera muy dura a algunas familias".

Por ello, les parece "fundamental" que una entidad pública como es el Canal de Isabel II se comprometa "a no cortar el suministro de agua a aquellas familias que no pueden pagarlo". "Nuestra región no puede dejar atrás a nadie, y menos un derecho humano como es el acceso al agua", ha lanzado el parlamentario de Unidas Podemos-IU.

Por último, el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez ha recordado que el 30 de septiembre el Gobierno central levantó las restricciones a las compañías de suministro que les impedía cortar la luz o el agua a los consumidores en la pandemia del Covid.

El parlamentario ha sostenido que el Canal es una empresa pública y que, por ello, es "razonable" que se garantice el acceso al agua potable a las familias y que estas tengan la seguridad de que no se les va a cortar el agua durante la pandemia "en ninguna circunstancia".