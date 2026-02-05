PSOE, Más Madrid y Vox exigen la dimisión del alcalde de Móstoles (PP) tras las acusaciones de acoso

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, interviene durante el acto de homenaje a los Héroes de la Independencia, en la Plaza del Pradillo, a 2 de mayo de 2024, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Más Madrid y Vox han exigido este jueves la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y han apuntado a quienes desde el partido de Isabel Díaz Ayuso lo "encubrieron".

Así han reaccionado los partidos de izquierdas a la información publicada por el diario 'El País' que asegura que el PP de Madrid "presionó" a una edil de Móstoles para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor y que elevó al seno del partido.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha acusado en redes sociales "de amparar y ocultar" esta denuncia a la presidenta de la Comunidad. También ha apuntado como conocedores al secretario general del PP-M, Alfonso Serrano, y a la 'número 3' y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán.

"Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", ha lanzado.

El partido a nivel nacional también ha acusado al PP de "encubrir" frente a las "actuaciones de inmediato" de los socialistas ante casos de acoso. "Si aplicaran su propio listón, deberían dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", han insistido desde el PSOE nacional.

Por su parte la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reclamado tanto el cese de Bautista como la "asunción de responsabilidades políticas" de quienes lo "encubrieron desde el PP". "Toda mi solidaridad con la edil víctima de ataques machistas", ha apostillado Manuela Bergerot.

La ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García, ha afirmado que "negar la violencia machista, cerrar filas con el agresor y apartar a quien denuncia" es "un clásico en el PP". Ante ello ha reclamado explicaciones y que se asuman responsabilidades políticas.

Por su parte, Vox Madrid ha reclamado la renuncia de Bautista a través de redes sociales y ha exigido que de "explicaciones" hasta que la formación entienda "cómo se puede presumir de feminismo de pancarta mientras presionan a una concejal para silenciar una denuncia de acoso e ignorarla hasta conseguir su renuncia".

El partido ha afirmado que la salida de la formación del Gobierno era buscada por Bautista "antes de que estallara el escándalo". La fractura de los socios tenía lugar hace menos de un mes a raíz de un edil que había abandonado el partido pero Bautista lo había mantenido en su puesto, algo que desde Vox se entendió como una ruptura del pacto de gobierno.