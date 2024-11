PSOE y MM cargan contra la Comunidad por la calidad de la comida en residencias tras una intoxicación en Torrelodones

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M y Más Madrid han reclamado este lunes a la Comunidad de Madrid una mayor financiación y "buenos contratos" para las empresas que prestan este servicio, después de que una intoxicación en la residencia infantil Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones, que da servicio de comedor también a la escuela infantil El Tomillar.

En concreto, según ha adelantado la 'Cadena Ser', se han registrado diez intoxicados, siete de ellos niños. Según ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ninguno necesitó hospitalización y los síntomas desaparecieron a las 24 horas. El origen, ha indicado, podría ser la manipulación de estos alimentos".

Desde el PSOE-M, el secretario general, Juan Lobato, ha criticado nuevamente la gestión de la Comunidad de Madrid por no destinar los recursos suficientes para prestar una atención adecuada y ha insistido en la necesidad de "buenos contratos", porque "con cuatro euros no se puede pagar el desayuno, comida, merienda y cena a las personas mayores".

En declaraciones tras la Junta de Portavoces, el líder socialista ha insistido en que los pliegos de condiciones de los contratos deben contemplar "los euros que corresponden" para prestar ese servicio, y no menos. "Si estamos poniendo unas condiciones lamentables a las empresas, a los trabajadores desde la Comunidad de Madrid, pues el problema que se genera es que hay consecuencias como esta", ha insistido.

COMPLICIDAD Y NEGLIGENCIA GRAVE

En línea similar se ha pronunciado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, que ha denunciado que el Ejecutivo regional "sigue reincidiendo con empresas que suministran comida en mal estado". "Que suceda esto una vez más puede ser fruto de una simple mala gestión, pero que suceda tantas veces es complicidad y negligencia grave", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que Más Madrid llevó una iniciativa a la Asamblea de Madrid para que "ninguna empresa reincidente en traer comida basura, comida podrida, comida en mal estado, tanto a las residencias de mayores como los centros de menores" pudiera obtener un nuevo contrato por parte de la Comunidad de Madrid.

Con casos como el de Torrelodones, ha recalcado, se ve que "no es solo una negligencia del gobierno de la Comunidad de Madrid sino que es reincidir en el maltrato a los más vulnerables, las personas mayores y los menores que están bajo su tutela.

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Al hilo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Díaz-Pache, ha llamado a Más Madrid, con grupo en el Congreso de los Diputados a través de Sumar, a proponer una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, que es la que rige este tipo de contratos.

"Mientras no se modifique esa ley, ni el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni el gobierno de cualquier ayuntamiento, ni el gobierno de España pueden elegir a las empresas que les gustan o que no les gustan. Se hacen unos procedimientos y las personas, las empresas que ganan esos contratos, los ganan de una manera objetiva. Nos gusten o no nos gusten", ha defendido.

Finalmente, Vox ha lamentado que se destinen recursos a menores migrantes tutelados en lugar de dedicarlos a mejorar las condiciones en este tipo de centros. "Aquí vemos nuevamente cómo los recursos públicos se están destinando, por ejemplo, a las plazas de los menores extranjeros no acompañados en La Cantueña, con 5.500 euros al mes y no se están destinando a nuestros compatriotas, a los madrileños, que en este caso han sufrido una grave intoxicación y les deseamos una pronta recuperación", ha apuntado finalmente la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino.