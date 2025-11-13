PSOE y MM consideran "incomprensible" el rechazo del PP a la propuesta de homenajear a Lucrecia Pérez

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE del distrito de Moncloa, Pedro Barrero y la concejala de Más Madrid Sara Ladra han considerado que el rechazo del PP este jueves a la propuesta de homenajear a Lucrecia Pérez en el pleno de Moncloa es "incomprensible".

Así lo han denunciado en declaraciones difundidas a los medios, en las que el concejal ha enfatizado que resulta "especialmente lamentable" escuchar argumentos por parte del concejal presidente como que Lucrecia Pérez ya está suficientemente representada.

"¿Qué significa eso exactamente? ¿Quién decide cuándo una víctima de odio está suficientemente homenajeada? Lo que sí sabemos es que reconocer su memoria nunca es excesivo y mucho menos cuando hablamos del primer asesinato racista reconocido en nuestro país", ha resaltado el edil.

La migrante dominicana fue asesinada entre los restos de la antigua discoteca 'Four Roses'. Mientras cenaba, cuatro encapuchados accedieron al lugar y la emprendieron a tiros. Lucrecia Pérez recibió dos disparos, uno de ellos en el corazón. El 27 de noviembre de ese mismo año fueron arrestados un guardia civil y tres menores cercanos a movimientos ultraderechistas, quienes confesaron el homicidio. El guardia civil fue condenado a 54 años de cárcel mientras los menores fueron sentenciados a 24 años de reclusión.

Barrero ha remarcado que utilizar esa justificación para rechazar un gesto institucional "de recuerdo y respeto es profundamente decepcionante", y ha insistido que "da la impresión" de que se busca "cualquier excusa para evitar un homenaje que debería "unirnos a todos".

Asimismo, ha valorado la explicación ofrecida por el concejal presidente Borja Fanjul como "insuficiente" y ha situado al PP en una línea política que lo acerca a los planteamientos de la ultraderecha".

En este hilo, la edil de Más Madrid ha manifestado que "la deriva del PP hacia la ultraderecha es evidente", comprándoles "todos los marcos y argumentos", comprándoles "su xenofobia y racismo", no queriendo votar "a favor", como hicieron en 2020, 2021 y 2022, al mismo texto de condena del asesinato de Lucrecia Pérez.

"El PP compra el marco de la ultraderecha en su crueldad, negándose a condenar el genocidio de Gaza, su negacionismo climático, votando en contra de los objetivos de cambio climático, su posición con el aborto, comprándoles un síndrome inexistente inventado por Vox", ha añadido Ladra.

El edil del PSOE ha concluido con que el partido seguirá defendiendo "la memoria de Lucrecia Pérez y de todas las víctimas del odio", continuará "trabajando para que Madrid sea una ciudad que condena de forma inequívoca el racismo y que honra a quienes sufrieron sus consecuencias".

También desde Más Madrid han confesado que siempre van a estar "del lado correcto de las víctimas" y luchando para que "no se olvide" y contra "el racismo, por la solidaridad, la convivencia en Madrid".

EL PP HACE "HOMENAJES PERMANENTES" A LUCRECIA PÉREZ

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido que el PP hace "homenajes permanentes" a Lucrecia Pérez --cuyo asesinato el 13 de noviembre de 1992 fue considerado el primero de corte racista en España-- frente al "uso torticero" que hace la izquierda de su memoria.

"Flaco favor hace la izquierda a la supuesta causa que dice defender porque está haciendo un uso absolutamente torticero de esta situación y, desde luego, no ayuda", ha contestado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que la izquierda haya lamentado que el PP de Moncloa-Aravaca rechace apoyar en el Pleno del distrito de este jueves la declaración institucional en memoria de Lucrecia Pérez con motivo del 33 aniversario de su asesinato, que sí respaldó en los años 2021 y 2022.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha afirmado que "el compromiso del Ayuntamiento de Madrid en esta materia está absolutamente demostrado y muy por encima de lo que hizo Más Madrid cuando estaba en el gobierno, como ocurre con casi todo".

Por último, Sanz ha recordado que el Ayuntamiento ya le dio un espacio de homenaje permanente a Lucrecia Pérez, "no temporal", como una plaza en Moncloa-Aravaca y dando nombre a un Espacio de Igualdad en Fuencarral-El Pardo.