PSOE y MM reivindican las medidas del Gobierno ante el "genocidio" en Gaza y tachan de mala persona y "fanática" a Ayuso

Reprochan a la presidenta las críticas a los activistas propalestinos en la Vuelta Ciclista a España

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid han reivindicado este lunes la posición y las medidas impulsadas por el Gobierno de España ante el "genocidio" cometido por el Estado de Israel sobre la Franja de Gaza al tiempo que han tachado de "fanática" y de mala persona a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no haber "condenado" esta agresión.

Ha sido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en la Asamblea de Madrid, que ha coincidido con una declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado el embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien participe en el "genocidio", entre otros.

"Creo que hace el Gobierno de España es lo que tiene que hacer", ha resumido esta mañana la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, quien ha remarcado que no le "sorprende" los pasos que va dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se ha "posicionado en el lado correcto de la historia" desde "el minuto uno".

Ha sacado pecho, además, de que conforme "no cesa el genocidio" en Gaza, el Gobierno central se va "posicionando más y más para defender a aquellos que están siendo atacados sin ninguna posibilidad de defenderse".

En el lado contrario ha situado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre quien ha afirmado que su actitud "no se puede explicar" más allá de que "no se puede ser buena persona y a estas alturas no haber condenado el genocidio que está sufriendo Gaza (...) El asesinato de miles de niños", ha enfatizado.

Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la batería de propuestas de Sánchez son "un paso en buena dirección" y ha afirmado que una de las medidas fue propuesta por su formación, concretamente la "prohibición de comerciar con los asentamientos ilegales".

"Hay que seguir la senda del boicot y las sanciones sin esperar a que otros se muevan tal y como nos enseña la sociedad civil española en cada etapa de la Vuelta", ha instado Manuela Bergerot, quien apuesta porque Israel sea "tratado como un Estado paria" por ser un "régimen genocida".

En este punto ha afirmado que Ayuso está "defendiendo a los genocidas, legitimando el genocidio", pero que "cada vez se está quedando más sola, situándose únicamente como lo que es, una fanática".

Sobre la Vuelta Ciclista a España y el bloqueo a su paso por parte de activistas propalestinos en distintos puntos, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que lo que ha ocurrido es que ha habido "grupos terroristas atacando al equipo israelí", algo "totalmente lamentable".

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha censurado que "el Gobierno de España e incluso los partidos de izquierda" de la Asamblea estén "respaldando la injerencia de las protestas antisemitas" en uno de los "grandes eventos deportivos internacionales" que tiene España.

"Penaliza la imagen de España pensando que hay competiciones que no se pueden celebrar con normalidad porque las personas que protestan pueden impedir la celebración de esta competición de una manera normal. Además, que se acuse de manera sistemática un equipo sólo por su nacionalidad, sólo por ser israelí, por ser judío seguramente", ha criticado.