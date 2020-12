PSOE no teme unas elecciones que afrontaría "con normalidad" pero insta a centrarse en la pandemia y en Presupuestos

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado este miércoles que su partido no teme unas elecciones, que afrontaría "con normalidad" aunque ha apuntado que ahora no están "centrados en ese tema", sino en la pandemia y en que haya unos Presupuestos regionales para 2021.

En rueda de prensa celebrada hoy con motivo de la Junta de Portavoces del pasado viernes, Gabilondo ha señalado que el asunto de las elecciones "vuelve siempre de una u otra manera" pero considera que en estos momentos a los ciudadanos no les preocupa eso.

Así lo ha trasladado el líder de la oposición, después de que el delegado del Gobierno y secretario general del partido madrileño, José Manuel Franco, sugiriera que si la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, convoca elecciones en 2021, los socialistas estarían "preparados" para "volver a ganar" los comicios en la región.

"Esto quiere decir que a él no le atemoriza que esto ocurra; nosotros tenemos otras prioridades pero si nos preguntan tenemos que contestar. Esto no es una cuestión para el PSOE irresoluble, el PSOE afrontaría la situación con toda normalidad", ha aseverado Gabilondo, al tiempo que ha insistido en que ahora no están "para nada" centrados en eso y que él, personalmente, está "entregado a los madrileños".

Ahora, a juicio del líder de la oposición, deben atender a la pandemia y a elaborar los Presupuestos regionales para 2021 pronto ante la "situación tan inestable" que ha provocado la crisis del coronavirus. "Estamos ante nuevas necesidades", ha lanzado.

