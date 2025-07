PSOE pide activar "todos" los recursos para personas sin hogar en olas de calor y "no esperar a que se superen los 40ºC"

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha pedido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que active "todos" los recursos para las personas sin hogar durante las olas de calor y no esperar a que se superen los 40 grados de temperatura.

Así lo ha manifestado este martes ante los medios de comunicación desde la calle Duque de Rivas, donde ha cargado contra las medidas del Consistorio por "llegar tarde y ser insuficientes" ya que, a su juicio, "no cubren las necesidades más básicas de las personas sin hogar".

"No sólo estamos hablando de dar plazas a las personas que están en Barajas, sino que vamos mucho más allá. Hoy en Madrid hay mucha gente durmiendo en las calles y estamos afrontando una ola de calor con medidas insuficientes", ha insistido.

Ante esta situación, Maroto ha reclamado habilitar el recurso de emergencias de Villa de Vallecas, que cuenta con 60 plazas, porque "se ha superado los 40 grados y apenas se ha abierto una habitación en la central del Samur Social con 30 plazas".

"Le pido que active todos los recursos y que no espere a que se superen los 40 grados, que ya con alerta amarilla es una temperatura insoportable para que estos recursos se puedan habilitar. Si ya las personas tienen problemas de confort térmico en sus hogares porque muchas no tienen recursos para tener aire acondicionado, imagínense dormir en las calles de Madrid con más de 40 grados. No tiene corazón este alcalde", ha remarcado.

"ES UNA VERGÜENZA LA SOLUCIÓN QUE SE ESTÁ DANDO"

Por otro lado, ha pedido a Almeida que "recorra las calles de Madrid, que hace meses que no se le ve paseando por estas calles", para que "viva un día o una noche en la calle y vea el sufrimiento que tiene esta gente".

Asimismo, la portavoz del Grupo Municipal Socialista ha afeado que el recurso "solo esté disponible 14 días" ante la "mayor ola de calor de la historia". "Creo que le debería dar vergüenza la solución que está dando el Ayuntamiento, que tiene el mayor presupuesto de toda España", ha indicado.

Preguntada por el dispositivo de emergencia social que habilitará el Consistorio en Carabanchel para las personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Maroto ha indicado esta situación es "claramente competencia del Ayuntamiento".