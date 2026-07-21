El PSOE pide a Almeida que aclare si Escuelas Aguirre "ya tiene otro destino" tras el desalojo de Casa Árabe

Fachada de Casa Árabe, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE Pedro Barrero ha pedido este martes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que despeje la duda de si el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, actual sede de Casa Árabe, "ya tiene otro destino" una vez se haga efectivo el desalojo de la institución, mientras el PP ha defendido que la recuperación del inmueble es una decisión "legal, legítima y de absoluta responsabilidad".

"Cada día cuesta más no pensar que este edificio ya tiene a dedo, ya tiene otro destino, y si no es así, despejen las dudas o serán ustedes mismos quienes alimenten esas sospechas", ha lanzado Barrero durante el Pleno de Cibeles, al que han asistido alumnos de la institución como público.

El debate se produce después de que el Ayuntamiento comunicara su decisión de recuperar el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, sede de Casa Árabe, y fijara el 1 de septiembre como fecha límite para que la institución abandone el inmueble.

Así, Barrero ha instado a aclarar el futuro del inmueble y por alternativas para la continuidad de la actividad de la institución: "¿Dónde van a continuar estas clases, las exposiciones y los proyectos internacionales ya programados? ¿Cuál es su alternativa?", ha preguntado.

En otro de los puntos debatidos en el Pleno, la concejala de Más Madrid Carolina Elías ha acusado al PP de actuar con "sectarismo" y ha criticado que se haya utilizado el término "chiringuito" para justificar el desalojo de Casa Árabe.

"Utilizar como argumento para justificar el desalojo de Casa Árabe el calificarla como chiringuito es una chapuza política, improvisada, contradictoria y ejecutada con la soberbia de quien cree que una mayoría absoluta le exime de dar explicaciones", ha afirmado Elías.

EL PSOE ACUSA A ALMEIDA DE USAR EL INFORME COMO "EXCUSA"

En el mismo sentido, Barrero ha acusado a Almeida de causar un "daño a la proyección cultural internacional de Madrid" y de convertir el informe del Tribunal de Cuentas en "la excusa" para desalojar Casa Árabe.

"Conviene leerlo completo, no solo las frases que a ustedes les interesan", ha afirmado el edil socialista, que ha sostenido que el informe detecta problemas, pero también acredita, según su interpretación, que Casa Árabe arrastra un déficit estructural desde 2012.

El concejal del PSOE ha reprochado al Gobierno municipal que durante estos años haya estado presente en el Consejo Rector de la institución y "no haya hecho absolutamente nada". Además, ha señalado que en 2023, de un millón y medio de euros de financiación pública, el Ayuntamiento aportó "apenas el 5%", unos 70.000 euros.

"Esa es su implicación real en Casa Árabe", ha censurado Barrero, que también ha afirmado que el Tribunal de Cuentas recoge que el Consejo Rector fue advertido hasta en tres ocasiones --diciembre de 2023, junio de 2024 y diciembre de 2024-- del deterioro del edificio y del riesgo de cierre por motivos de seguridad.

"Y ustedes no hicieron nada. Por eso, no intenten convertir ahora su inacción en una excusa para el desalojo", ha lanzado el edil socialista, que ha acusado al Gobierno municipal de "utilizar el patrimonio para justificar una decisión política" que, a su juicio, "ya tenían tomada".

El socialista ha defendido que Casa Árabe es una "institución de Estado" formada por trabajadores, cientos de alumnos, investigadores, actividades, encuentros y proyectos educativos y culturales, y ha sostenido que su actividad no puede desvincularse del significado histórico, simbólico y cultural de Escuelas Aguirre, que durante dos décadas se ha convertido, según ha dicho, en parte de la identidad de la institución.

EL PP DEFIENDE UNA DECISIÓN "CONFORME A DERECHO"

Desde el PP, la concejala Cayetana Hernández de la Riva ha rechazado las críticas y ha defendido que el Ayuntamiento de Madrid no va a permitir una "gestión irresponsable" de Casa Árabe "impuesta por el Ministerio de Asuntos Exteriores".

"El Ayuntamiento de Madrid tiene una obligación de preservación patrimonial y de compromiso con los madrileños que no vamos a eludir", ha afirmado Hernández de la Riva, que ha negado que la decisión suponga "un acto de hostilidad hacia nadie", sino "de responsabilidad y de gestión al servicio de los ciudadanos".

La concejala del PP ha asegurado que el Ayuntamiento ha actuado "conforme a derecho" y en el momento en el que "la causa de resolución se va a consumar jurídicamente conforme al decreto".

"Es una decisión legal, legítima y de absoluta responsabilidad", ha defendido Hernández de la Riva, que ha sostenido que los madrileños "no se merecen que este edificio emblemático, una auténtica joya neomudéjar, se mantenga por más tiempo en estas circunstancias".

MÁS MADRID ACUSA AL PP DE "RACISMO CULTURAL"

Por su parte, en otro momento del Pleno, la edil de Más Madrid ha reprochado al Gobierno municipal que en enero defendiera que, con el nuevo director, se habían adoptado numerosas medidas, que la mejora era "evidente" y que Casa Árabe "volvía a funcionar adecuadamente", mientras que seis meses después, según ha denunciado, la presenta como "un desastre" que debe abandonar su sede "de manera urgente".

"Las dos cosas no pueden ser ciertas. O mintieron entonces, o mienten ahora", ha censurado Elías, que ha vinculado la decisión del Gobierno de Almeida con una petición de Vox para abandonar el consorcio y recuperar Escuelas Aguirre.

La concejala también ha cuestionado el argumento de "recuperar para el disfrute de los madrileños" el edificio, al defender que ya son madrileños quienes utilizan este espacio para formarse y especializarse en cultura árabe.

Elías ha sostenido que el Gobierno municipal invoca el Tribunal de Cuentas "como si un informe crítico fuera una orden de desahucio" y ha acusado al Ayuntamiento de ser responsable de la gestión al haber aprobado cuentas y programas en el Consejo Rector.

"Esto que ustedes están haciendo no es gestión, es negligencia convertida en argumento para no admitir que esto responde a su racismo y a su islamofobia", ha afirmado la edil, que ha añadido que, a su juicio, se trata de "racismo cultural convertido en política municipal".

"EL PESO CULTURAL DE MADRID NO DEPENDE DE CASA ÁRABE"

En su turno de respuesta a Más Madrid, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha rechazado en su réplica al PSOE que la proyección cultural internacional de Madrid dependa de Casa Árabe.

"El peso cultural de Madrid no depende de ningún caso particular y, desde luego, no depende de Casa Árabe", ha afirmado Rivera de la Cruz, que ha defendido que la capital cuenta con una oferta cultural "de primer nivel", programación contemporánea, conciertos, festivales, exposiciones, artes escénicas y patrimonio monumental.

La delegada ha aludido así a los visitantes extranjeros que, según ha señalado, acudieron el año pasado a Madrid por motivos culturales, y ha afirmado que "cualquier ranking" sitúa a la ciudad entre las diez capitales culturales del mundo.

Rivera de la Cruz también ha vuelto a aludir a Irene Lozano, exdirectora de Casa Árabe, al asegurar que fue la primera persona a la que escuchó en un patronato hablar del traslado de la institución a otro lugar.

"Estaba yo allí. Era el plan de viabilidad que presentó Irene Lozano. Una de las opciones era llevarse la Casa Árabe a Córdoba", ha afirmado la delegada, que ha cuestionado si entonces Lozano "no estaba pensando en el prestigio cultural internacional de Madrid".

La delegada ha acusado al Gobierno central de ser responsable del "desastre" en el que, a su juicio, se ha convertido Casa Árabe. "El desastre en el que se ha convertido Casa Árabe es responsabilidad de los gestores que su Gobierno ha puesto al frente", ha concluido dirigiéndose al PSOE.