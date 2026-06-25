PSOE pide a Ayuso y Almeida mejoras en las escuelas infantiles tras el paso del Ministerio en bajada de ratios

Archivo - Un niño juega con pintura en una escuela infantil. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reclamado tanto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, mejoras en las condiciones laborales de las escuelas infantiles tras la propuesta del Ministerio de Educación de reducción de ratios puesta este miércoles encima de la mesa.

Así lo han trasladado la secretaria de Organización del PSOE regional, Pilar Sánchez Acera, y la concejala del Consistorio María Caso frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades donde se han concentrado este jueves trabajadoras de educación de 0 a 3 años.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto a los sindicatos una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Estas ratios, según la propuesta del Ministerio, a la que ha tenido acceso Europa Press, serán de aplicación desde el curso escolar 2027/2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029/2030.

Sánchez Acera ha reclamado que Madrid se reúna con las educadoras en huelga y que haga su trabajo para que se puedan implementar la bajada de las ratios "lo antes posible". Ha pedido también que se revisen los conciertos de la Comunidad y el Ayuntamiento con las empresas y que se atienda la propuesta de la pareja educativa.

Por su parte, Caso ha calificado de "balón de oxígeno" el movimiento del Gobierno de España y ha destacado que este paso debería servir para reclamar que el Ayuntamiento "deje de prorrogar contratos de miseria".