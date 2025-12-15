PSOE pide un pleno monográfico en la Asamblea para debatir sobre el Hospital de Torrejón y la sanidad privada

Mar Espinar, Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, durante una concentración ante el Hospital de Torrejón - Alberto Ortega / EUROPA PRESS

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido en la Asamblea de Madrid un pleno monográfico para debatir sobre la polémica del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz y los conciertos con los grupos de la sanidad privada.

Así lo ha anunciado la portavoz en la Cámara, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha cargado contra la Comunidad acusándola de "mentir" sobre la situación en la sanidad pública tras los audios en los que el CEO de Ribera Salud pedía "desandar" el camino de reducción de listas de espera acometido pro el Hospital de Torrejón años anteriores.

Espinar ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que "no le interesa hablar de Madrid, no le interesa hablar de su gestión, porque es inexistente y no quiere, además, dar las explicaciones de todas las mentiras que vertió el jueves pasado".

Entiende que la mandataria autonómica ha actuado con la "CEO de estas compañías privadas que le están haciendo vivir como Dios" y ha señalado a su pareja, Alberto González Amador.

Ha recriminado a renglón seguido que no les hayan enviado las inspecciones e informes que afirmó la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que se habían hecho en el centro hospitalario y ha afeado que tampoco les hayan dado garantías de que estas prácticas "no se están produciendo en otros hospitales públicos".

"Por mucho que utilice su poder mediático para desviar la atención, por mucho que tuerza el brazo a la mesa de la Asamblea para impedir este debate, los socialistas no vamos a parar", ha advertido tras recordar que ya han pedido la comparecencia de la consejera del ramo y han llevado a Fiscalía al CEO de Ribera Salud.

Ante las explicaciones que aportó el jueves Fátima Matute en el Pleno de la Asamblea considera que son "del todo insuficientes" y que, además, las "pocas que dieron fueron mentira".