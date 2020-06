PSOE pide volver a precintar las áreas infantiles de los parques tras una apertura "frívola" con zonas insalubres

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Alfredo González, ha pedido al Gobierno municipal que vuelvan a precintar las áreas infantiles de los parques porque "es frívolo e irresponsable que se hayan abierto las zonas de juego, muchas de ellas deterioradas, insalubres y sucias" tras meses cerradas.

El edil socialista ha demandado en un comunicado una operación de limpieza y desinfección urgente de las zonas reservadas para niños y niñas. Se trataría de renovar los areneros "muchos de ellos llenos de excrementos y orines caninos", que se revise el estado de los pavimentos de caucho, se reparen y aseen los columpios, toboganes y tirolinas o que se lijen y pinten pasamanos, barandillas y peldaños de los elementos de juego.

Ya el pasado 7 de mayo, cuando se anunció que iban a abrirse los pequeños parques de distrito, el PSOE solicitó "sin éxito" que antes se lavaran y purificaran las áreas de juego. Se dejaron cerradas por motivos de seguridad, así que "no se entiende que ahora se desprecinten sin haberlas acondicionado convenientemente", argumenta González.

Según el concejal socialista, "las empresas encargadas del mantenimiento de las áreas infantiles, con el consentimiento del área de Medio Ambiente y Movilidad, no han hecho su trabajo durante los últimos tres meses". Sus contratos les obligan a comprobar su estado como mínimo cada cinco días y a garantizar su higiene. A pesar de no haberlo hecho, "el Gobierno municipal no les ha aplicado ninguna sanción por incumplir los indicadores de calidad", ha advertido.