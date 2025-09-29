El PSOE plantea que se concedan subvenciones directas a los inquilinos sin seguro afectados por la explosión de Vallecas

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno de Puente de Vallecas que se celebra este miércoles una proposición para que el Ayuntamiento de Madrid conceda subvenciones directas por razones excepcionales de carácter humanitario para los afectados por la deflagración en la calle Manuel Maroto, singularmente para aquellos inquilinos que no tienen cobertura de seguro.

Dos muertos y una veintena de heridos es el saldo que deja tras de sí la explosión registrada el pasado sábado 13 de septiembre en la calle Manuel Maroto, un accidente que, en palabras del PSOE, "presuntamente fue causado por una acumulación de gas en un sótano que estaba reformando ilegalmente como vivienda". La deflagración también afectó a un bar cercano y causó daños estructurales en el edificio de viviendas superior, evacuado debido a la inestabilidad del inmueble.

"La investigación apunta a que la explosión fue provocada por trabajos informales realizados en el sótano sin licencia ni cédula de habitabilidad, probablemente como consecuencia de la ejecución forzosa dictada por este Ayuntamiento el pasado mes de junio", ha indicado el PSOE en su proposición.

En este punto, los socialistas han remarcado que la reconversión de locales comerciales en viviendas "es una práctica habitual en barrios con alta demanda de vivienda como Puente de Vallecas, una transformación que no sólo genera riesgos de seguridad cuando se realiza de manera irregular sino que también afecta al tejido económico local, al reducir los espacios comerciales que dinamizan el barrio y fomentan el comercio de proximidad".

"En muchos casos, almacenes, cocheras y otros espacios no adecuados para habitar se han adaptado a viviendas sin cumplir con los requisitos del Código Técnico de Edificación, el Plan General y demás normativas municipales", han ahondado, sin obviar que "la vulnerabilidad social en Puente de Vallecas es una realidad que afecta a muchas familias: el distrito lidera los índices de riesgo de exclusión social en Madrid, con altos niveles de desempleo, pobreza y precariedad habitacional".

Las víctimas de la explosión, al igual que muchos residentes del barrio, "enfrentan condiciones de vida precarias y, en muchos casos, carecen de recursos para poder adelantar los importes necesarios para acometer las obras necesarias para garantizar la seguridad de la finca afectada por el siniestro", han argumentado desde el PSOE, motivo por el que plantean la concesión directa y excepcional de subvenciones municipales.

También propondrán en el Pleno llevar a cabo "una campaña de inspección de locales comerciales en el distrito para detectar aquellos reconvertidos en vivienda y, en su caso, asegurar que cumplen con lo requerido en el Código Técnico de Edificación, en el Plan General y en el resto de normas municipales".