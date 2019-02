PSOE, PP y Cs piden el cese de Barbero, quien carga contra los "cálculos electoralistas" de los socialistas

Publicado 26/02/2019 14:40:09 CET

Barbero se ha negado a callarse y no hablar de "una red que favorece a un grupo con intereses personales". "No voy a callar por que estemos a tres meses de las elecciones", ha advertido.

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha conseguido el apoyo de PP y Cs en la petición que ha hecho a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para que cese al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, edil que ha cargado contra los "cálculos electoralistas" del portavoz socialista del área, Ramón Silva.

Barbero ha criticado en el Pleno la estrategia de "usar y tirar de algunos" y los "cálculos electoralistas del PSOE aprovechando un conflicto a partir de los intereses espúreos de un pequeño grupo". "Eso no dice nada positivo sobre su posible gestión de lo público", ha lanzado.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias afirmó en la reciente comisión y hoy en el Pleno que un pequeño grupo de bomberos trató de chantajearle al intentar imponer la reestructuración del Cuerpo que deseaban si quería sacar adelante la implementación de las 35 horas y todo "a costa del erario público" y "por agendas personales, ambición y notoriedad".

Silva ha llevado al Pleno que meses atrás el PSOE consiguió en el mismo foro que Barbero asumiera responsabilidades tras la muerte en Lavapiés de Mmame Mbaye. Ahora eleva unas "afirmaciones muy graves" que hizo en comisión, y que hoy ha repetido el delegado, por las que algunas personas le llevarán a los tribunales acusándole además de "fabricar dossieres sobre opositores".

"No hay previsto ni cierre de parques ni cambios en los grupos", aseguraba Barbero. En este punto, el delegado ha explicado que el pasado año la dirección general de Emergencias de entonces impulsó un cambio en el organigrama, contrastado con el que fuera jefe de bomberos, Eugenio Amores.

Se descartó entonces la reestructuración porque suponía un aumento injustificado del nivel directivo que "no generaba un beneficio para la organización del trabajo", unido a un aumento del gasto y cambios "que sólo afectaban a diez personas por 160.000 euros al año". Barbero ha continuado explicando que le vendían la reorganización demandada "como una modernización cuando son agendas personales e intereses ocultos de dos o tres personas que están detrás".

Tras escuchar a Silva, Javier Barbero le ha acusado de "entrar en la campaña electoral" comprándole a algunos "el discurso de la falsedad" cuando es conocedor de que el Ayuntamiento no lo ha tenido fácil con el techo a la reposición aunque, aún así, se han "recuperado derechos laborales sacando todas las plazas posibles". Sobre el caso de Mmame Mbaye, el delegado cree que es feo hacer con esto "caja electoral", es "una irresponsabilidad en algo tan doloroso".

Barbero se ha negado a callarse y no hablar de "una red que favorece a un grupo con intereses personales". "No voy a callar por que estemos a tres meses de las elecciones", ha advertido.

CHANTAJE

El pasado septiembre el delegado se reunión con los agentes y con Eugenio Amores, a punto de jubilarse, quien le transmitió que no quería ser recordado "como el que engordó la estructura". Eugenio Amores acabó por presentar su dimisión, aceptada por el delegado tras dudarlo. "Me equivoqué por fiarme de dos, tres líderes del grupo", que mantuvieron una relación de "deslealtad" con el que fue su jefe y quien fuera su valedor. "Le utilizaron, le usaron, fue de usar y tirar con quien les había sostenido", ha afeado Barbero.

Finalmente Eugenio Amores presentó su dimisión tras once años y se nombró a Juan José García para perfilar la transición y teniendo claro que "la reestructuración no se elevaría". En este contexto es en el que aparece la implementación de las 35 horas. "Cual fue mi sorpresa cuando la dirección me dice que ese acuerdo tiene que ir acompañado de la reestructuración del Cuerpo que plantea ese pequeño grupo", ha desvelado Javier Barbero.

Ante el 'no', ese pequeño grupo comenzó a "lanzar mensajes falsos a la plantilla para intoxicarla" diciendo "falsamente" que se iban a cerrar parques en lo que es un "chantaje" y un "desprecio a lo público".

La concejala de Cs Ana Domínguez ha hablado en Cibeles de "purgas y venganzas", por lo que cree que "debe dimitir". La edil del PP Inmaculada Sanz ha cargado contra las "mentiras y el sectarismo" del delegado y ha criticado que el PSOE "se caiga ahora del guindo, a menos de 90 días de unas elecciones".

El área de Salud, Seguridad y Emergencias presentó a la mesa sindical la aplicación de las 35 jornadas en los cuerpos que cuelgan de la dirección de Emergencias y que se implementarán con jornadas ampliadas voluntarias hasta que se pueda cubrir el déficit estructural de plantilla heredado del anterior Gobierno. En lo que a bomberos en concreto se refiere, el área plantea cinco guardias voluntarias como ampliación de jornadas, pagadas y sin cierre alguno de parques.

Hasta que se incorporen los nuevos efectivos y se puedan dimensionar las plantillas adecuadamente, y siempre para garantizar la prestación los servicios con los mayores parámetros de calidad, la carencia de plantilla se cubrirá con jornadas ampliadas voluntarias. En el caso de bomberos, el acuerdo para la escala operativa vigente contempla la aplicación de las 35 horas y, a su vez, la posibilidad de ofertar un paquete de hasta cinco guardias extraordinarias por necesidades del servicio en forma de jornada ampliada.

La consignación económica de estas guardias extras no está recogida en el presupuesto porque la implemetación de de las 35 horas no se habían aplicado aún en diciembre y desconocían el coste exacto que podía suponer.

A eso se suma la incorporación de 75 bomberos conductores en junio (supone el 5 por ciento de la plantilla), junto a la nueva promoción de 85 bomberos especialistas que ya está en marcha, además de todas las ofertas públicas de empleo que nos permite la ley activadas y confían en las extraordinarias solicitadas.