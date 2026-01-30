PSOE presenta alegaciones a la Ley para aumentar vivienda con protección pública por "vulnerar la autonomía local"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha registrado alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública al entender que "vulnera la autonomía local".

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a Europa Press la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha afirmado que busca que se faciliten los desarrollos residenciales "al margen del planeamiento municipal".

"No es admisible que con las dificultades que tienen los madrileños para acceder a una vivienda, lo que se ponga encima de la mesa por parte de Ayuso sean normas que consoliden un modelo a la lógica del mercado y a los intereses privados", ha lanzado Espinar, quien ha insistido en que la mandataria autonómica aplique la Ley Estatal de Vivienda.

En las alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas cargan cotra la "ausencia de una ley autonómica integral" y que se apliquen normas "urgentes y fragmentadas" que "priorizan la rentabilidad privada", al tiempo que ha criticado el modelo mercantilista de la política regional "ejemplificado en el Plan Vive".

Asimismo, se cuestiona la ampliación del cambio de uso de suelos y edificaciones de uso terciario y dotacional privado a vivienda protegida y hospedaje, "con incrementos automáticos de edificabilidad, densidad y altura sin modificar el planeamiento urbanístico".

También apuntan a la potestad del planeamiento y autonomía local, recordando que los municipios tienen competencias propias en urbanismo, y también se critica que se incluyan modificaciones sobre las vías pecuarias afirmando que es una "regresión" en su protección.