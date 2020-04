PSOE propone a Almeida paralizar embargos tributarios y reconvertir espacios municipales en viveros empresariales

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López Araujo, ultima un plan económico que presentará al gobierno presidido por José Luis Martínez-Almeida que incluye medidas como paralizar los embargos tributarios, reducir las tasas de las terrazas, condonar el canon a los concesionarios de los mercados o reconvertir espacios municipales en viveros empresariales.

Son algunas de las medidas a corto plazo que están perfilando desde el PSOE, como paralizar los embargos tributarios porque "no puede ser que el Ayuntamiento, por embargar una deuda, deje ahora una familia sin dinero con el que poder comer". "Ya habrá tiempo de recaudar, de recuperar esas deudas", ha sostenido la edil.

López también señala como medida a corto plazo que el Ayuntamiento habilite espacios municipales destinados a autónomos y micropymes que, "cuando llegue la nueva normalidad, no van a poder hacer frente al pago del alquiler, de la luz o de Internet", una medida que servirá para "proteger el empleo y la economía".

Entre las medidas a medio y largo plazo que el Grupo Socialista presentará como oposición "leal" se incluye la digitalización de la economía, incluyendo al pequeño comercio, y la necesidad de que Madrid se reindustrialice.

"Tenemos que ser capaces de diversificar la economía y emplear al máximo el potencial del Ayuntamiento, desde repensar el papel de la Agencia para el Empleo y ver qué más puede hacer para recolocar a estas personas que se van a quedar sin trabajo, muchas de ellas en situación vulnerable, y avanzar en que Madrid sea una verdadera smart city, muy vinculado con la industrialización", ha enumerado.

Enma López ha reaccionado así al informe 'Efectos de la crisis del Covid-19 sobre el mercado laboral de la ciudad de Madrid', elaborado por el Colegio de Economistas de Madrid, en colaboración con Ceprede, presentado este lunes por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo. El estudio señala que la ciudad de Madrid podría perder hasta 108.000 empleos con la crisis de alargarse el confinamiento, un 18 por ciento de ellos de trabajadores autónomos.

En el PSOE aplauden que se tenga en cuenta los mayores expertos en la materia aporten su conocimiento para que el Ayuntamiento pueda tomar las medidas más adecuadas. "Desde el Ayuntamiento no podemos esperar un día más y tenemos que tomar auténticas medidas de emergencia para paliar los efectos económicos de la crisis del Covid-19", ha sostenido la concejala.

La edil ha exigido "medidas muy claras, que no pueden ser sólo fiscales porque no son suficientes". "No pueden quedarse sólo en titulares y tampoco pueden generar expectativas que no se transformen en certezas. Es el momento de que demos verdaderas propuestas y desde el PSOE trabajamos en un plan que publicaremos en breve y que pasaremos al gobierno", ha indicado.