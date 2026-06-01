PSOE propone blindar la presencia de la oposición en los actos oficiales del Ayuntamiento de Madrid

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, y el concejal Jorge Donaire - PSOE MADRID/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado alegaciones al nuevo Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid para garantizar la presencia institucional de la oposición en todos los actos oficiales organizados por el Consistorio.

La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha defendido en declaraciones remitidas a los medios que las enmiendas tienen como objetivo que el Consistorio sea "una institución más plural, más democrática y más igualitaria".

"El Ayuntamiento no es patrimonio del Gobierno municipal, representa a todos los madrileños y madrileñas y esa pluralidad debe reflejarse también en sus actos oficiales", ha señalado.

Con esta propuesta los socialistas buscan evitar así episodios como el de noviembre de 2023, cuando Más Madrid, PSOE y Vox se unieron para mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno municipal de dejar a la oposición "por primera vez" fuera del acto institucional convocado por el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género.

De este modo, entre las principales propuestas del PSOE figura la incorporación de un nuevo artículo 10 bis, bajo el título 'Reconocimiento institucional de la oposición', para establecer que los grupos municipales que no forman parte del Gobierno municipal tengan presencia institucional en todos los actos oficiales del Ayuntamiento de Madrid.

La enmienda plantea además que, en los actos solemnes, los portavoces de los grupos municipales de la oposición ocupen un lugar "preferente e inmediato" a la Presidencia del Pleno. También reclama que en todos los actos oficiales se garantice la participación de los grupos de la oposición "mediante la correspondiente invitación a sus portavoces".

En este sentido, Maroto ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de confundir "mayoría absoluta con monopolio institucional" y de pretender "invisibilizar a los grupos de la oposición". "La oposición forma parte de la Corporación, representa a cientos de miles de ciudadanos y merece el mismo respeto institucional que quienes hoy ocupan el Gobierno municipal", ha remarcado.

LENGUAJE INCLUSIVO

Por otro lado, los socialistas plantean incorporar al reglamento un lenguaje "claro, inclusivo y no sexista" en su aplicación, interpretación y desarrollo, en cumplimiento de los principios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En concreto, propone sustituir referencias exclusivamente masculinas por fórmulas como alcalde/sa, presidente/a y concejal/a.

"Planteamos incorporar un lenguaje inclusivo y no sexista al reglamento, adaptándolo a los principios de igualdad que deben guiar la acción de cualquier administración pública en pleno siglo XXI", ha indicado Maroto.

Las alegaciones socialistas incluyen asimismo la unificación de los atributos distintivos de alcaldía, tenencias de alcaldía, concejalías presidencias y concejalías para eliminar diferencias entre hombres y mujeres, así como la sustitución de inscripciones como las del bastón del alcalde o del presidente de junta por términos como Alcaldía y Presidencia, o Alcalde/a y Presidente/a, según proceda.

El PSOE también plantea incorporar la bandera de la Unión Europea al protocolo ordinario municipal, tanto en edificios municipales como en dependencias oficiales, con una implantación progresiva en un plazo máximo de 18 meses priorizando "la sede principal del Ayuntamiento de Madrid, el salón de sesiones del Pleno, los salones de sesiones de las juntas municipales de distrito y las dependencias oficiales de mayor relevancia protocolaria".

"En definitiva, queremos un reglamento más moderno y más representativo de la sociedad madrileña y un Ayuntamiento que represente a toda la ciudad y deje de ser el cortijo del PP de Almeida", ha concluido Maroto.