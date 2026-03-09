PSOE propone crear Escuelas feministas, un Observatorio de Igualdad y garantizar un Espacio de Igualdad en cada distrito

Persona porta pancarta con lema 'La vergüenza debe cambiar de bando' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha planteado este lunes la creación de Escuelas feministas dirigidas a jóvenes, garantizar al menos un Espacio de Igualdad en cada uno de los 21 distritos y poner en marcha un Observatorio Municipal de Igualdad de Género para evaluar las políticas públicas.

Durante la presentación del documento 'La Agenda del cambio: Madrid con mirada feminista', Maroto ha defendido la necesidad de situar la igualdad entre mujeres y hombres en el centro de la política municipal con medidas dirigidas a reducir las brechas laborales, económicas y sociales que afectan a las mujeres madrileñas.

Entre las iniciativas destaca la creación de Escuelas feministas para jóvenes que, según ha detallado la portavoz socialista, se desarrollarían desde los Espacios de Igualdad y trabajarían en centros educativos, asociaciones y espacios juveniles para promover la reflexión crítica sobre la igualdad.

Maroto ha defendido que la iniciativa busca acercar el feminismo a las nuevas generaciones ante el aumento de discursos que atacan a este movimiento. "Tenemos que trabajar con los jóvenes para que no identifiquen el feminismo como algo que les perjudica o les quita derechos, sino como una herramienta para vivir mejor", ha señalado.

La socialista ha enmarcado la propuesta en la necesidad de reforzar la educación en igualdad y evitar que el feminismo se vea "desdibujado". "Sin feminismo no hay democracia", ha afirmado.

Del mismo modo, Maroto ha explicado que el documento plantea además recuperar y ampliar la red municipal de Espacios de Igualdad para garantizar que exista al menos uno en cada uno de los 21 distritos de la capital y que su gestión vuelva a ser pública y directa desde las Juntas Municipales.

Otra de las medidas incluidas en el documento es la creación de un Observatorio Municipal de Igualdad de Género, que ampliaría el actual sistema de indicadores del Ayuntamiento y elaboraría cada año un informe sobre el estado de la igualdad en la ciudad.

Este organismo tendría además la función de evaluar el impacto real de las políticas públicas municipales y analizar la evolución de las brechas laborales, salariales o de participación en la ciudad.

La agenda socialista también plantea crear un Área de Gobierno específica de Igualdad y contra la Violencia de Género, con rango político propio y presupuesto.

MÁS PROPUESTAS SOCIALISTAS

El documento incluye asimismo un 'Plan Municipal por la Igualdad y contra la Pobreza Femenina', con medidas orientadas a reducir las desigualdades laborales y económicas entre mujeres y hombres.

Entre ellas figura el programa 'Empresas comprometidas con la igualdad', con asesoramiento municipal para implantar medidas que reduzcan la brecha salarial, ayudas a empresas que impulsen políticas de igualdad y la creación de los premios 'Madrid +Igualdad' para reconocer buenas prácticas empresariales.

También plantea recuperar el proyecto 'Madrid lucha contra la pobreza y la exclusión femenina', orientado a abordar la feminización de la pobreza mediante políticas coordinadas entre los distintos servicios municipales.

BRECHAS ESTRUCTURALES DE GÉNERO EN MADRID

Durante la presentación, Maroto ha defendido la necesidad de impulsar nuevas políticas públicas al considerar que la desigualdad de género sigue siendo estructural en la ciudad.

Los datos recogidos en el documento reflejan que las mujeres representan el 53,1% de la población madrileña, el 57,6% del paro registrado y el 74,3% de la contratación a tiempo parcial, mientras que perciben salarios un 10,4% inferiores por hora trabajada y pensiones un 31,4% más bajas, lo que supone unos 552 euros menos al mes de media.

A ello se suma que el 84,6% de las excedencias por cuidado de hijos e hijas son solicitadas por mujeres y que los hogares monomarentales presentan un riesgo de pobreza del 56,7%, lo que, según el documento, evidencia que "la pobreza en Madrid tiene un marcado rostro de mujer".

En este contexto, Maroto ha defendido que "Madrid solo avanzará cuando avance la igualdad" y ha advertido de que "no podemos aceptar calendarios que condenan a varias generaciones de mujeres a seguir esperando". "Madrid tiene que elegir entre resignarse a que la igualdad no llegue hasta 2070 o cambiar de rumbo. Nosotras elegimos el cambio", ha concluido.