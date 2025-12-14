El PSOE propone una estrategia de "residuo cero" y tacha de "fake" el plan de limpieza de Almedia

Reyes Maroto en la manifestación por el cierre de incineradora de Valdemingómez - PSOE

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde de Madrid, José Luis Martíenz-Almeida, poner en marcha una estrategia de residuo cero en la capital y ha tachado de "fake" su plan de limpieza.

La socialista ha participado en la manifestación por el cierre de la incineradora de Valdemingómez, donde ha mostrado su apoyo a la mesa por el cierre de la instalación y a los vecinos que denuncian las irregularidades que, según afirmó, se están produciendo en el complejo, especialmente en la incineradora.

Maroto ha asegurado que el Gobierno municipal mantiene "una estrategia fallida" en materia de recogida y gestión de residuos, una situación que, recordó, el PSOE viene denunciando desde 2018.

"Hemos exigido conocer los impactos negativos reales de la incineradora sobre la salud de los vecinos y vecinas y nos hemos encontrado con un absoluto silencio por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid", ha señalado.

La dirigente socialista ha acusado al Consistorio de priorizar los intereses de las empresas gestoras frente a las necesidades de la ciudadanía y calificó la política municipal de limpieza y residuos como un ejemplo de "desidia, falta de compromiso y fracaso". En este sentido, alertó especialmente de los efectos sobre la salud de los vecinos del Ensanche de Vallecas, al imponer "un modelo totalmente desfasado".

Durante su intervención, Maroto aportó datos para respaldar sus críticas y afirmó que, desde la entrada en vigor de la ley que obliga a pagar un impuesto por vertido e incineración, el Ayuntamiento ha gastado cerca de 54 millones de euros. "Esos 54 millones son el ejemplo del fracaso en la gestión de los residuos, un fracaso que vemos todos los días en las calles de Madrid", subrayó.

Frente a este modelo, la portavoz del PSOE reclamó a Almeida un plan de "residuo cero", alineado con las directrices de la Unión Europea, que apueste por reducir de forma rápida la generación de residuos mediante prácticas basadas en la economía circular. Sin embargo, lamentó que ni el alcalde ni el delegado del área, Borja Carabante, quieran dar explicaciones sobre la prórroga del contrato de Valdemingómez, pese a que -según recordó- el propio contrato lo califica como "improrrogable".

Maroto también cargó contra el plan de limpieza presentado por Almeida en octubre. "¿Dónde están los 300 nuevos operarios? ¿Dónde están las brigadas de proximidad? Ese plan es fake, como fake es la política de residuos del señor Almeida", afirmó.

Por último, defendió que el cierre de la incineradora debe ir acompañado de alternativas viables a corto plazo. Desde el PSOE, explicó, se propone reforzar la jerarquía de residuos, invertir más en prevención y en nuevos sistemas de recogida para reducir la dependencia de la incineración y el vertido.

"La ciudad está sucia, pero nos imponen una tasa de basura injusta y cara. Ese es el verdadero legado de Almeida en materia de residuos: su tasazo", concluyó.