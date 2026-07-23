PSOE propone impulsar una campaña municipal contra la infradenuncia y crear red de espacios seguros contra LGTBIfobia

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varias personas con banderas LGTBI durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2024, a 6 de julio de 2024, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista propone impulsar una campaña municipal contra la infradenuncia y la creación de una red de espacios seguros contra la LGTBIfobia en los 21 distritos de la capital.

Así lo ha trasladado la formación en un comunicado tras la reunión del Observatorio municipal contra la LGTBIfobia, a la que ha asistido su portavoz, Reyes Maroto.

La socialista ha criticado que las políticas LGTBI del Ayuntamiento se hayan quedado "en la imagen institucional", "sin una estrategia ni recursos suficientes para hacer frente al incremento de la violencia y la discriminación que sufren las personas LGTBI".

"España avanza porque hay un Gobierno que amplía derechos y los protege. Madrid, sin embargo, está perdiendo el liderazgo que siempre tuvo como capital de la diversidad por la falta de ambición del Gobierno de Almeida", ha afirmado.

En este escenario, el PSOE exige una respuesta "mucho más ambiciosa" por parte del Consistorio y propone seis propuestas para reforzar la respuesta municipal.

En concreto, plantean reforzar la transparencia y el seguimiento de los datos sobre incidentes de LGTBIfobia; impulsar una campaña municipal contra la infradenuncia; y desarrollar campañas de prevención y sensibilización durante todo el año.

Igualmente, piden elaborar informes periódicos sobre los discursos de odio LGTBIfóbicos en el entorno digital; crear puntos municipales de referencia LGTBI en los 21 distritos; e impulsar una red de espacios seguros y libres de LGTBIfobia en colaboración con comercios, centros culturales, entidades vecinales y otros espacios de proximidad.

"Madrid no puede limitar su compromiso con la diversidad a una semana de celebraciones. Necesitamos políticas públicas permanentes, recursos suficientes y una estrategia que garantice que cualquier persona pueda vivir con libertad y seguridad en todos los barrios de la ciudad", ha señalado Maroto.