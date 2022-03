El PSOE rechaza "que se quite espacio público para que se pongan terrazas en Ponzano", algo que "está en la ordenanza"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha rechaza "que se quite espacio público para que se pongan terrazas en Ponzano", algo que "está en la ordenanza" y que su grupo ya ha recurrido en los tribunales.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, la edil ha afeado a la vicelalcaldesa, Begoña Villacís, que no escuche a la ciudadanía. "No no nos parece bien que se quite espacio público para que se pongan terrazas porque no lo quieren los vecinos. Quienes viven en Ponzano le piden a Begoña Villacís que quite las terrazas, que no se puede convivir", ha remarcado.

La ampliación de aceras en la calle Ponzano, entre las vías de Santa Engracia y Ríos Rosas, reducirá a la mitad las plazas de aparcamiento en este espacio, según se desprende de lo publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) este pasado martes.

"La remodelación de la calle Ponzano, en el tramo comprendido entre las calles Santa Engracia y Ríos Rosas, es uno de los proyectos prioritarios para el distrito de Chamberí, cuya ejecución supondrá la compatibilización de forma más eficiente de los usos actuales de esta vía publica a través de la renovación y ampliación de sus aceras", se indica en la publicación.

A este respecto se ha pronunciado hoy la delegada de Seguridad y portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, quien ha indicado que "con la nueva normativa relativa a las terrazas lo que se produce es una recuperación de una parte de las plazas que anteriormente estaban dedicadas a las terrazas".

"Efectivamente lo que hay sobre la mesa es un proyecto de ampliación de aceras que tiene incidencia sobre esas plazas en esa calle o zona de Ponzano, y lo que se está estudiando en distintas áreas son todas las alternativas posibles para que la afección respecto a las plazas de aparcamiento sea la mínima posible", ha apuntado.

MÁS PLAZAS EN BATERÍA

Así, se baraja la posibilidad de "establecer más plazas en batería en determinadas zonas". "Está en estudio por parte de las áreas implicadas, de manera que la afección sea la menor posible", ha señalado Sanz, quien ha indicado que "los vecinos de la zona podrán disfrutar de ampliación de aceras de ese espacio peatonal más amplio en una zona donde en algunos espacios era demasiado reducida para el tránsito que tiene habitualmente esa zona".

Para el distrito de Chamberí tiene "carácter prioritario", según el BOAM, "acometer la redacción del proyecto técnico y la posterior ejecución de la obra relativa a la renovación y ampliación de aceras de la calle Ponzano entre las calles Santa Engracia y Ríos Rosas, excediendo dicho proyecto del ámbito competencial del distrito".

Dichas obras incluyen la ampliación de las aceras de la mencionada vía con renovación de su pavimento, la disminución del carril de circulación, afectando al asfaltado de la calle, y el cambio en la distribución de plazas de aparcamiento.

Se advierte de que "como consecuencia de la ejecución de la presente obra podrían verse afectados algunos elementos de mobiliario existente, así como también los puntos de alumbrado público y alcantarillado".

Tanto el proyecto de obras como la ejecución de estas serán efectuados por el distrito a través de la tramitación de contratos basados dentro del Acuerdo Marco de obras y redacción de proyectos de obras en espacios públicos y equipamientos que este distrito tiene suscrito, sin perjuicio de la dirección facultativa y supervisión del proyecto por parte de los servicios técnicos del distrito.

El coste de la redacción del proyecto de obras se estima en un importe de 14.794,19 euros, IVA incluido. Por su parte, el coste de estas obras se estima en un importe total de 363.636,08 euros, IVA incluido.