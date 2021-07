El PSOE reclama a Ayuso acelerar la vacunación apostando por la Atención Primaria y los hospitales públicos

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Sanidad y Cohesión Social de la Gestora del PSOE-M, África Moreno, ha denunciado este domingo la "nefasta gestión" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en materia de vacunación contra la Covid-19 y ha reclamado a la Consejería de Sanidad que acelere el ritmo de inmunización de la población apostando por los centros de Atención Primaria y hospitales públicos.

En declaraciones remitidos a los medios, la responsable socialista ha recordado que la Comunidad tiene casi un millón de dosis en nevera mientras que el porcentaje de población vacunada está por debajo de la media española.

"Los madrileños no nos merecemos esto. España tiene el 50% de la población con pauta completa y la Comunidad de Madrid no llega ni al 44%", ha censurado Moreno, quien ha reclamado a Ayuso que se tome en serio "la salud" de los habitantes de la región y "utilice una fórmula que es muy sencilla para lograr una vacunación rápida, eficaz y eficiente como es potenciar la Atención Primaria y vacunar en aquellos hospitales en los que aún no se hace".

Igualmente, ha reclamado a la presidenta regional que deje de "confrontar" y "tapar su nefasta gestión de la vacunación" recurriendo a "confrontar con el Gobierno de la nación".

"Esta fórmula de echar balones fuera ya no se la compran ni sus propios compañeros de partido", ha subrayado para recordar que tanto desde Galicia como desde Andalucía han solicitado al Gobierno central que se reparta entre las distintas Comunidades Autónomas el excedente de vacunación que tiene la Comunidad de Madrid.