El PSOE reclama a Ayuso los fondos del PIR comprometidos y pide la participación de los ayuntamientos

Calcula que la partida por distribuir asciende a 250 millones de los fondos comprometidos con ayuntamientos

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que entregue a los municipios los fondos del Programa de Inversión Regional (PIR) y que otorgue mayor participación a los ayuntamientos en la Federación Madrileña de Municipios (FMM) de cara a la elaboración de los presupuestos para 2021.

"La Comunidad de Madrid hace vejación de funciones y debilita a los Ayuntamientos de la región. Por ello, exigimos a Ayuso que asegure la terminación efectiva del Programa de Inversión Regional 2016-19 y que incorpore las cantidades que no hayan sido gastadas por cada municipio a la cantidad que le corresponda en el siguiente proyecto de inversión regional", ha señalado la portavoz socialista de Administración Local, Cristina González, en declaraciones remitidas a los medios.

Así, ha añadido que el Gobierno regional ha decidido "castigar a los municipios de la región" porque "no solo no les transfiere dinero del Estado para ayudas por el Covid, sino que además les deniega ayudas para el empleo, quiere incluso que los municipios ponga recursos para los rastreadores y además no termina actuaciones que tenía comprometidas con los ayuntamientos".

En este sentido, la diputada considera que el decreto aprobado por el Gobierno regional el pasado 17 de junio lesiona gravemente los derechos de las corporaciones locales, ya que les cercena la financiación, abandona proyectos que no se han ejecutado, total o parcialmente y, además, se apropia de fondos asignados por el PIR 2016-2019 a los entes locales.

Este programa, que fue aprobado en 2016 y se empezó a ejecutar en 2017. Disponía de una partida presupuestaria total de 700 millones, de los que 140 millones se destinaban a actuaciones supramunicipales, y los restantes 560 eran asignados a los municipios para financiar gasto corriente e inversiones locales.

En este contexto, han censurado que, tras una ejecución "azarosa", el pasado 17 de junio el Gobierno de Ayuso "modificó unilateralmente, sin ningún tipo de negociación previa, las condiciones de liquidación y ejecución del programa" del PIR.

Así, han calculado que esta partida asciende a 250 millones. "Los ayuntamientos madrileños son abandonados por el gobierno de Ayuso, quedándose además con su dinero. El gobierno regional hace dejación de funciones y debilita a los ayuntamientos, quitándoles financiación", ha apostillado.

INICIATIVA PARLAMENTARIA

Por todo ello, la portavoz de Administración Local ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que se reclama que el gobierno regional que garantice la correcta finalización del PIR 2016-2019 y, en todo caso, que las cantidades no dispuestas por cada ayuntamiento se les incorporen a cada uno directamente en el próximo Programa de Inversiones Regional, previsto para el periodo 2021-2025.

Igualmente, el Grupo Socialista ha instado a abrir un espacio de diálogo y colaboración con las entidades locales a través de la Federación Madrileña de Municipios para que se pueda consensuar el nuevo plan de inversiones supramunicipales y los criterios que rijan las subvenciones municipales.