El PSOE reclama que Carmena aplique la auditoría que aprobó el Pleno hace casi 2 años sobre Madrid Destino

Publicado 09/10/2018 12:27:50 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha reclamado a la alcaldesa de Madrid y concejal de Cultura, Manuela Carmena, que aplique la auditoría que hace un año y ocho meses aprobó el Pleno sobre el proceso de selección en Madrid Destino al sonar "todo muy raro".

Así lo ha dicho Espinar con motivo de la celebración estar tarde de una Comisión Extraordinaria sobre Cultura que tratará sobre los procesos de contratación de la empresa pública ante posibles irregularidades detectadas por el resto de grupos municipales.

Ante ella, la edil socialista ha señalado que esta comisión "debería de ser de todo menos extraordinaria", ya que nada de lo que se va a tratar en ella es extraordinario. "El PSOE lleva denunciando la contratación de Madrid Destino desde el principio de la legislatura", ha aseverado.

Así, ha detallado que hace un año y ocho meses se aprobó en el pleno una auditoría por parte de intervención general que llevo el PSOE para esclarecer los procesos de selección porque todo sonaba muy raro. Pero,según ha dicho, la entonces delegada del Área de Cultura, Celia Mayer, se negó a ello.

"No entendemos que ahora la alcaldesa no quiera llevarla a cabo. Ahora Madrid vino a este ayuntamiento a abrir las ventanas y levantar las alfombras. Pero a día de hoy siguen apareciendo irregularidades", ha subrayado.

"Me parece un dislate. No sé si lo sabía ante de ser concejala de Cultura, pero sí lo sabe a día de hoy. Me niego a pensar que no vayamos a salir sin la solución de la auditoría y un compromiso por parte de la alcaldesa. No hay manera de justificar que no la quiera aplicar. Es evidente que se necesita", ha dicho.