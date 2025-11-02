PSOE reclama crear un fondo autonómico de emergencias humanitarias para crisis "como las vistas en Gaza"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha reclamado que se cree un fondo autonómico de emergencias humanitarias para hacer frente a crisis "como las vistas en la Franja de Gaza".

Es a través de una moción que se debatirá el primer pleno de noviembre anunciada este lunes por la portavoz de la formación en la Cámara, Mar Espinar, quien indicaba que se daba "una oportunidad" al PP de Madrid para que "demuestre algo de humanidad".

Así, el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, consta de siete puntos. Pide, en primer lugar, crear el citado fondo gestionado en colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) acreditadas y en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que permita responder de forma inmediata a crisis como la de Gaza.

Reclama que se asigne de forma "inmediata" recursos del Fondo de Contingencia de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para ayuda humanitaria y reconstrucción en Palestina con "especial atención a la rehabilitación de escuelas, hospitales e infraestructuras básicas".

Sugiere asimismo incrementar progresivamente e la partida presupuestaria destinada a cooperación al desarrollo, con el objetivo de alcanzar al menos el 0,3% del presupuesto autonómico durante esta legislatura.

La iniciativa socialista incide en que se garantice la transparencia y rendición de cuentas con la publicación anual de la convocatoria de ayudas, entidades beneficiarias y grado de ejecución.

Piden también desde el PSOE que se restablezca la interlocución con las ONGD y "reactivar" el papel del Consejo de Cooperación al Desarrollo como órgano consultivo para el seguimiento, evaluación y mejora de las políticas públicas de cooperación.

Quieren, además, que se asegure que todas las intervenciones respeten los elementos culturales de las comunidades receptoras, promuevan la equidad de género y se ajusten a los principios de cooperación humanitaria internacional.

En último lugar, reclaman el impulso de la cooperacioón municipal madrileña, fomentando convenios con ayuntamientos que ya destinan fondos propios a ayuda humanitaria, para coordinar esfuerzos y maximizar el impacto.